BofA actualiza fotografía de Chile y proyecta un crecimiento del PIB de apenas 1,4% para este año
La inflación alcanzaría el 4,1% en 2026 mientras el déficit fiscal seguirá por encima del 2% del PIB.
Noticias destacadas
En su más reciente informe de Perspectiva Económica Mundial, Bank of America (BofA) entregó sus proyecciones para los próximos meses y analizó la situación global y de América Latina.
Respecto de Chile, el banco de inversión proyecta que el crecimiento tendrá una expansión moderada de 1,4% este año debido al shock petrolero, con una aceleración al 3% en 2027.
Sobre la inflación, el banco estadounidense estima que si bien ha repuntado, al cierre de 2026 estaría en torno al 4,1%, convergiendo hacia el 3,2% en 2027.
A pesar de los esfuerzos de ajuste fiscal, la institución sugirió que el déficit fiscal seguirá por sobre el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con la reforma previsional agregando en torno a un 1% del PIB al déficit en el tiempo.
Gracias a los precios del cobre y el litio, sumados a una menor vulnerabilidad a la crisis energética, BofA apuntó a una mejora de las cuentas externas, donde el déficit de cuenta corriente cayó desde alrededor del 10% del PIB en 2022 a un 1,9% en 2025, lo que permitiría acercarse al equilibrio en 2026.
Por otra parte, el reporte también recalcó la postura más cauta del Banco Central y espera que la tasa de política monetaria permanezca en 4,5% durante 2026, con alzas acumuladas de medio punto porcentual en 2027.
América Latina
Para la región, BofA entregó una perspectiva más bien constructiva, apoyada en gran parte por una mayor estabilidad económica en varios países y una moderación gradual de la inflación. El crecimiento proyectado fue revisado al alza a un 2,2% para 2026 y un 3% en 2027.
Sin embargo, el contexto monetario sigue siendo restrictivo, de acuerdo con el informe. Las expectativas de tasas más altas en Estados Unidos y riesgos inflacionarios, incluyendo el impacto de El Niño, persisten y limitan el espacio para recortes de tasas en América Latina.
A nivel global, el acuerdo de paz con Irán provocó una serie de ajustes en las proyecciones de BofA a pesar de la fragilidad del alto al fuego, con una revisión marginalmente al alza del crecimiento mundial hasta un 3,2% en 2026, un 3,5% en 2027 y un 3,3% en 2028. La inflación global, en tanto, estaría cerca del 3% para este año, con una desaceleración al 2,4% en 2027 y al 2,5% en 2028.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Sofofa lanza plan "Trabajo 3x3" y propone crear 500 mil empleos con agenda de capacitación, inversión y flexibilidad
Para conseguir dicha meta, la presidenta del gremio, Rosario Navarro, dijo que es crucial avanzar en contratos por hora y cambios al sistema de indemnización por término de contrato, entre otros.
Caso Sartor: Toesca ingresa cuarta querella y apunta contra préstamos a sociedad de hermanos Larraín y factoring Emprender Capital
Denunció los delitos de negociación incompatible y administración desleal, por el financiamiento otorgado de tres fondos de Sartor AGF a Danke SF SpA y a Emprender Capital Servicios Financieros SpA, ambas sociedades relacionadas al grupo.
Diego Savino, CEO de Grupo Costanera: "Ningún sistema en el mundo se puede sustentar con el nivel de evasión y no pago como el que tenemos hoy"
"Tenemos que volver a tener un Estado más eficiente, que las cosas no demoren lo que están demorando", lanzó el histórico ejecutivo en un seminario.
Quiénes son los tres jueces de la Corte de Apelaciones que definieron el histórico fallo del Caso Australis
Guillermo de la Barra, uno de los dos que votó a favor, había participado en decisiones históricas como la sentencia que absolvió a los acusados del caso Frei Montalva y las condenas al asesino de Jaime Guzmán y a los agentes de la DINA que secuestraron a Alfonso Chanfreau.
BRANDED CONTENT
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
¿Qué se necesita para transformar una montaña en un destino de clase mundial?
En este episodio de Fuera de Pista, conversamos con Dominique Rudloff, quien lidera una de las transformaciones más ambiciosas de la industria de la nieve en la región: consolidar a Valle Nevado como parte del hub de ski más importante de Sudamérica.
En "Fuera de Pista" con Bárbara Hernández, la "Sirena de Hielo"
La deportista y referente internacional de la natación en aguas gélidas aborda los desafíos, aprendizajes y decisiones que han definido una carrera marcada por la excelencia y la perseverancia.
Santander lanzó una nueva campaña que permitirá a sus clientes ser testigos en vivo de un Grand Prix
La campaña permitirá a clientes que contraten y/o ya tengan una Cuenta Digital Santander participar por un viaje para asistir a una de las fechas más esperadas del calendario de la Fórmula 1, fenómeno que vive un fuerte auge a nivel mundial y también en Chile.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete