BofA actualiza fotografía de Chile y proyecta un crecimiento del PIB de apenas 1,4% para este año

La inflación alcanzaría el 4,1% en 2026 mientras el déficit fiscal seguirá por encima del 2% del PIB.

En su más reciente informe de Perspectiva Económica Mundial, Bank of America (BofA) entregó sus proyecciones para los próximos meses y analizó la situación global y de América Latina.

Respecto de Chile, el banco de inversión proyecta que el crecimiento tendrá una expansión moderada de 1,4% este año debido al shock petrolero, con una aceleración al 3% en 2027.

Sobre la inflación, el banco estadounidense estima que si bien ha repuntado, al cierre de 2026 estaría en torno al 4,1%, convergiendo hacia el 3,2% en 2027.

A pesar de los esfuerzos de ajuste fiscal, la institución sugirió que el déficit fiscal seguirá por sobre el 2% del Producto Interno Bruto (PIB) nacional, con la reforma previsional agregando en torno a un 1% del PIB al déficit en el tiempo.

Gracias a los precios del cobre y el litio, sumados a una menor vulnerabilidad a la crisis energética, BofA apuntó a una mejora de las cuentas externas, donde el déficit de cuenta corriente cayó desde alrededor del 10% del PIB en 2022 a un 1,9% en 2025, lo que permitiría acercarse al equilibrio en 2026.

Por otra parte, el reporte también recalcó la postura más cauta del Banco Central y espera que la tasa de política monetaria permanezca en 4,5% durante 2026, con alzas acumuladas de medio punto porcentual en 2027.

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América Latina

Para la región, BofA entregó una perspectiva más bien constructiva, apoyada en gran parte por una mayor estabilidad económica en varios países y una moderación gradual de la inflación. El crecimiento proyectado fue revisado al alza a un 2,2% para 2026 y un 3% en 2027.

Sin embargo, el contexto monetario sigue siendo restrictivo, de acuerdo con el informe. Las expectativas de tasas más altas en Estados Unidos y riesgos inflacionarios, incluyendo el impacto de El Niño, persisten y limitan el espacio para recortes de tasas en América Latina.

A nivel global, el acuerdo de paz con Irán provocó una serie de ajustes en las proyecciones de BofA a pesar de la fragilidad del alto al fuego, con una revisión marginalmente al alza del crecimiento mundial hasta un 3,2% en 2026, un 3,5% en 2027 y un 3,3% en 2028. La inflación global, en tanto, estaría cerca del 3% para este año, con una desaceleración al 2,4% en 2027 y al 2,5% en 2028.