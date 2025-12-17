Carolina Abuauad, VP de Global Investment Strategy de Vinci Compass: “El 3% no es nuestro escenario base, el crecimiento de 2026 se ubicaría algo por debajo”

La vocera de Vinci Compass destaca mejores perspectivas para la actividad y la inversión.

La VP de Global Investment Strategy de Vinci Compass, Carolina Abuauad, se sumó al optimismo del Banco Central respecto a la macro local, pero puso paños fríos al crecimiento de 3% en 2026 que incluyó el Informe de Política Monetaria (IPoM) como parte de un rango cuyo piso es 2%.

“En el tercer trimestre la economía chilena ya mostró algo más de tracción y una expansión importante de la inversión, que era lo que estábamos esperando”, dice.

Tal y como lo muestra el IPoM, añade que tanto este como el próximo año estarán caracterizados por un avance con mayor participación de la demanda interna, dejando atrás lo que fue 2024 en el que las exportaciones netas contribuyeron significativamente.

“Además -precisa-, habiendo salido de la incertidumbre del proceso electoral, una eventual mejora de las expectativas empresariales suele traducirse en una aceleración de la inversión y destrabar algunos proyectos”.

“Tanto este como el próximo año estarán caracterizados por una mayor participación de la demanda interna”.

Así, prevé una expansión de la inversión que sea algo más transversal el próximo año a nivel de sectores económicos, y no solo en energía y minería.

- ¿Podría haber un boom de inversión?

- Hablar de boom es muy incipiente, pero sin duda el escenario es más positivo.

- ¿Ven factible crecer un 3% el próximo año?

- Por ahora, el 3% no es nuestro escenario base, y el crecimiento de 2026 se ubicaría algo por debajo de ese número. Si intentamos replicar el escenario en el que Piñera fue electo para su segundo mandato, el crecimiento de 2018 terminó siendo un punto porcentual más alto de lo que mostraban las expectativas en diciembre de 2017. En 2018, la economía local estuvo acompañada de un aumento en el precio del cobre, y un entorno económico global estable.

Sin embargo, esta vez nuestro escenario es más cauto, considerando que el Presidente electo ha declarado la austeridad fiscal y la magnitud de los recortes de gasto fiscal que quiere llevar a cabo, pudiendo llevar al consumo de Gobierno a tener una contribución negativa en el crecimiento de 2026.

- ¿Les hace sentido el análisis sobre la inflación?

- Sí, con los últimos dos datos de inflación y las sorpresas que mostraron, ya veníamos esperando una convergencia a la meta del registro headline en los primeros tres meses del próximo año. A nivel global, no vemos grandes riesgos; la autoridad monetaria en EEUU reiteró en su reunión de diciembre que las presiones que se puedan observar en los precios de bienes por aranceles serán transitorias, mientras que creemos que el peso chileno podrá seguir apreciándose gradualmente hacia adelante.

Algunos ejercicios de sensibilidad que hemos realizado muestran que el escenario central para la inflación se podría ver alterado significativamente si el peso chileno se aprecia/deprecia en torno a un 10% desde sus niveles actuales en un horizonte de 6-12 meses. Lo anterior podría alterar la trayectoria de TPM mostrada en el IPoM.

- ¿Cuánto creen que se demorará el Consejo en llevar su tipo rector hasta 4,25%?

- De darse el escenario base, el recorte probablemente sería en el segundo o tercer trimestre. El Consejo se tomará el tiempo de ir evaluando los datos que se irán publicando y monitoreará de cerca las expectativas de inflación en su horizonte de política.