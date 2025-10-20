Chile inicia road show en China con hito en ciudad clave para envíos de cerezas
El recorrido para promover las exportaciones también incluirá Chongqing, Shenzhen y Shanghái.
Noticias destacadas
Con un acto en Tianjin, una nueva ciudad en el recorrido, empezó el Chile Week China 2025 este lunes. La edición conmemora 10 años del evento de promoción de exportaciones chilenas e imagen país que organiza ProChile en el gigante asiático.
China es el principal socio comercial del país y el año pasado los envíos no cobre-no litio alcanzaron los US$ 9.100 millones, de los cuales US$ 4.200 millones correspondieron a alimentos.
La delegación público-privada participó en la inauguración y de una rueda de negocios con 26 empresas chilenas de agroalimentos, vinos, pisco, productos del mar y servicios, frente a 58 importadores locales.
También durante la jornada se realizaron 170 reuniones de negocios, además de seminarios de inversiones, innovación y alimentos, donde participaron representantes de InvestChile y gremios como ChileCarne, Chile Mussel y Frutas de Chile.
El director general de ProChile, Ignacio Fernández, explicó que Tianji ofrece oportunidades para que los productos y servicios chilenos lleguen cada vez a más regiones del mercado chino.
“Desde el año pasado, Tianjin recibe el ‘Cherry Express’, que lleva cerezas chilenas directo desde el puerto de San Antonio y que permite que estén en pocas horas en Beijing, Shendong y otras ciudades del norte chino. Es una mejora logística clave, que puede abrir la puerta a otros productos chilenos a futuro”, señaló.
Por su parte, la vicealcaldesa de Tianjin, Zhang Ling, destacó que el evento de promoción coincide con los 55 años de relaciones diplomáticas entre ambos países y 20 años del Tratado de Libre Comercio.
“Chile fue el primer país de Sudamérica en establecer relaciones diplomáticas con la República Popular China, y el primero en firmar un Tratado de Libre Comercio con China. Chile Week se ha convertido en un poderoso símbolo de la floreciente relación entre nuestras naciones. Nos honra que ProChile haya elegido a Tianjin para albergar la ceremonia de apertura de esta décima edición”, indicó.
El evento seguirá toda la semana con una gira en otras tres ciudades chinas: Chongqing, Shenzhen y Shanghái.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Se dispara la venta de departamentos bajo las 4 mil UF en el tercer trimestre gracias a subsidios
Destacan las comunas de Santiago, La Florida y Ñuñoa. Mientras, Vitacura presentó el mayor precio unitario, llegando a las 132,7 UF/m2, lo que representó un alza de 3,5% respecto al periodo anterior.
Colmed Santiago alerta que hospitales volvieron a quedarse sin recursos en octubre y pide sincerar presupuesto para 2026
La presidenta regional del gremio advierte que cada año los establecimientos deben hacerse cargo de deudas de ejercicios anteriores, lo que genera una diferencia de 20% entre el gasto proyectado y la ejecución.
BRANDED CONTENT
Cristián Vallejo: El perfeccionista detrás de la segunda viña más importante del mundo
Esta entrevista no es sólo para los amantes del vino, sino para todos aquellos que buscan a través de la innovación, el liderazgo, la creatividad y la paciencia dejar una huella imborrable.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
SuplementosVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete