Chile queda rezagado con la confianza más baja de los consumidores en la región, a pesar de un alza en noviembre

El Índice de Confianza del Consumidor (CCI por sus siglas en inglés) de Chile -elaborado por Ipsos- registró una leve alza de 0,7 punto en el undécimo mes del año.

¿Suben los ánimos hacia el cierre de año?

En noviembre, el Índice de Confianza del Consumidor (CCI por sus siglas en inglés) de Chile -elaborado por Ipsos- registró una leve alza de 0,7 punto, anotando así un puntaje de 43,7. Es decir, aún se ubica en terreno pesimista.

A pesar de este aumento, Chile cayó un puesto y se ubica como la quinta economía más pesimista entre 30 naciones medidas por la consultora, y última entre los países de Latinoamérica seleccionados.

La “buena noticia”, a juicio del country manager de Ipsos Chile, Nicolás Fritis, es que en comparación al mismo mes de 2024, el indicador crece 1,8 puntos.

El sondeo fue realizado en un contexto en que la tasa de desempleo durante el trimestre julio-septiembre llegó a 8,5%, el Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) registró una expansión anual de 3,2% en septiembre y el Banco Central mantuvo su Tasa de Política Monetaria (TPM) en 4,75%. El precio del cobre, a su vez, superó por primera vez los US$ 5 en Londres.

El contexto internacional, a su vez, estuvo marcado por el acuerdo preliminar entre Estados Unidos y China que permitirá a la mayor economía de Asia postergar por un año las restricciones a la exportación de tierras raras y reactivar la compra de soja estadounidense, evitando, por ahora, el aumento del 100% en los aranceles que había anunciado el Presidente Donald Trump.

En cuanto a los subíndices de Chile, el indicador de “trabajo” ilustró con claridad el estancamiento en la confianza de los ciudadanos del país, esbozó Fritis.

Este mes fue el subíndice que más creció, pero apenas 1,2 puntos para llegar hasta un puntaje de 43,5. Y, a pesar de que bajó en cuatro puntos porcentuales la cantidad de encuestados que declara que ellos o algún cercano perdió su empleo, Chile se ubica con la segunda tasa más alta entre todas las naciones en esa pregunta. El mes pasado estaba tercero.

El subíndice de “expectativas económicas”, por su parte, continúa con su tendencia al alza, al subir un punto hasta 53,1. Esto “a medida que crece la tensión sobre quién saldrá electo próximo Presidente del país”, aseguró el country manager de Ipsos Chile.

Aunque los resultados de la primera vuelta se verán reflejados en el índice del próximo mes, durante el trabajo de campo de esta edición se llevaron a cabo gran parte de los debates presidenciales.

El subíndice “inversiones” firmó un retroceso de 0,5 punto y bajó hasta 36,9, mientras que el subíndice “situación económica actual” se mantiene como el más bajo con un puntaje de 31,2 y, de hecho, cayó 0,4 punto en noviembre.

El mundo y la región

El aumento moderado en la confianza de Chile estuvo apenas por debajo del alza que registró el Índice Global, que creció 0,8 punto este mes. Ahora se ubica en 48,8 unidades.

Junto con Asia Pacífico, América Latina fue la región que más impulsó el crecimiento del indicador mundial con un alza promedio de 1,8 puntos. En cuatro de los seis países latinoamericanos aumentó la confianza de los consumidores y en los dos restantes no hubo descensos significativos.

Perú (+3,1 puntos), Colombia (+3,4) y Argentina (+6,5) registraron aumentos significativos en noviembre en la confianza de sus consumidores. “El de este último fue el mayor entre las 30 naciones, apalancado por el triunfo del partido de Milei en las elecciones legislativas del país”, se lee en el informe.

La confianza en Perú también se ha estado recuperando en los últimos meses, destacaron desde Ipsos.

“En Chile, por el contrario, el pesimismo estable de sus consumidores lo tiene ahora aislado como el único país de la región en el último tercio del listado de naciones. Nuestro rezago respecto a los demás países de América Latina es tal, que el puntaje de todos los subíndices de Chile se encuentra bajo el promedio de la región”, señaló Fritis.