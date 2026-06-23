Diez regiones registraron caídas en su actividad económica durante el primer trimestre del año

De acuerdo a lo informado por el Banco Central, la zona centro sur y, en menor medida, la zona norte explicaron el resultado negativo del PIB.

La caída en la actividad de diez de las 16 regiones del país explicaron la baja de 0,5% del Producto Interno Bruto (PIB) durante el primer trimestre.

De acuerdo a lo informado por el Banco Central, la zona centro sur y, en menor medida, la zona norte explicaron el resultado negativo del PIB, lo que fue en parte compensado por la incidencia positiva de la región Metropolitana.

El ente rector señaló que respecto al consumo de los hogares, la mayor contribución se observó en la región Metropolitana, seguida por las zonas norte y centro. La contracción de las exportaciones, en tanto, obedeció principalmente a los resultados de la zona centro sur, seguida por la región Metropolitana.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

El norte y centro

Analizado por macrozona, en el norte la región de Arica y Parinacota registró una contracción de 1,9%, debido a una menor producción del resto de bienes, en particular de la construcción y la pesca. El consumo de los hogares creció 4,9% y las exportaciones de bienes aumentaron 2,8%.

Mientras que Antofagasta mostró una caída de 5,3%, explicada principalmente por el desempeño de la minería del cobre, lo que fue consistente con la caída de 4,5% de las ventas al exterior. Por su parte, el consumo de los hogares aumentó 4,7%, debido principalmente al gasto en servicios.

Al contrario, Atacama tuvo un incremento de 10,5%, explicado principalmente por la minería, en particular por la extracción de oro y plata. De forma similar, los envíos al extranjero crecieron 6,1% y el consumo de los hogares registró un alza de 3,3%.

Tarapacá, por su parte, se expandió 5,5% en base al aporte de la minería del cobre, lo que incidió en el alza de 28,5% en las exportaciones de bienes. En tanto, el crecimiento de 4% del consumo de los hogares fue explicado por el mayor gasto en servicios y en bienes no durables.

Coquimbo bajó 1%, debido al desempeño del sector agropecuario-silvícola y la construcción. El consumo de los hogares creció 2,8%, mientras que los envíos al exterior cayeron 0,8%.

Valparaíso presentó una variación de 0,3%, resultado en el que la contribución al alza de los servicios, en particular personales y de información. El consumo de los hogares, en tanto, creció 1,8% y las exportaciones de bienes cayeron 2,4%.

En tanto, la Región Metropolitana se expandió un 1%, impulsada principalmente por los servicios y el comercio. Por su parte, el consumo de los hogares aumentó 3,6% y las ventas al exterior cayeron 8,1% debido a menores envíos mineros y frutícolas.

Sur y austral

En la zona centro sur, la región del Libertador General Bernardo O’Higgins tuvo una contracción de 6,6%, explicada por los resultados de la fruticultura y la generación eléctrica en el resto de bienes. Sus envíos al exterior disminuyeron 25,2% y el consumo de los hogares se incrementó en 1,2%.

El Maule retrocedió 3,2%, resultado que se debió a los desempeños de la fruticultura y la construcción, en línea con esto descendieron 21,4% las exportaciones, mientras que el consumo de los hogares disminuyó 0,5%.

La región de Ñuble cayó 2,9%, registrando contribuciones a la baja en el resto de bienes y la industria manufacturera. En tanto, el consumo de los hogares aumentó 3,1% y envíos al exterior 1,9%. En tanto, el Biobío bajó 5,2%, con una caída de 0,3% en el consumo y de 2,1% en exportaciones.

Por su parte, la Araucanía descendió 2,4%, destacando bajas en el sector agropecuario-silvícola y de la generación eléctrica. El consumo de los hogares cayó 1,7% y las ventas al exterior 27,4%.

Los Ríos registró un incremento de 2,2%, que fue explicado por la industria alimenticia y los servicios, mientras el consumo de los hogares, en tanto, retrocedió 1,8% y las exportaciones de bienes, a su vez, crecieron 28,8%. La región de Los Lagos mostró un crecimiento de 1,2%, registrando contribuciones al alza de los servicios. Estos también explican el alza de 2,2% en el consumo de los hogares, en tanto, los envíos al extranjero crecieron 13,8%.

Dentro la macrozona austral, la región de Aysén descendió 2,6%, debido a la industria pesquera. No obstante, las exportaciones se expandieron 16% y el consumo de los hogares disminuyó 2,1%.

Magallanes también disminuyó 1,3%, explicado por la caída de la industria química, junto con las de la construcción y la acuicultura. El consumo de los hogares, en tanto, registró una baja de 0,4% y las ventas al exterior cayeron 0,5%.