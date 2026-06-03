Dipres apunta a “error técnico” por cálculo de endeudamiento y detalla investigación
El director José Pablo Gómez tuvo su debut este martes en la presentación del Informe de Finanzas Públicas en la comisión de Hacienda del Senado.
Noticias destacadas
Si bien ya había realizado presentaciones ante el Congreso, especialmente respecto al proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción, el de este martes fue el debut oficial del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, como presentador de un Informe de Finanzas Públicas (IFP) ante el Senado.
En una ponencia en que estuvo acompañado por el subdirector de Presupuestos, Claudio Martínez; del de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá; y el jefe de Estudios, Mauricio Carrasco, Gómez hizo un repaso de los principales números del IFP, centrándose en la “inconsistencia técnica” detectada entre el IFP del tercer y el cuarto trimestre del año pasado, que resultó en reconocer un mayor nivel de deuda por US$ 10.600 millones para el lapso 2026-2030 por el deterioro del balance fiscal.
Al momento de las preguntas, el ingeniero señaló que hasta el minuto trabajan con la hipótesis de un “error técnico” y que se están realizando entrevistas en la repartición. “Actualmente se está haciendo una investigación, que puede pasar a sumario en cualquier minuto. Estamos con la hipótesis del error técnico”, señaló.
Adicionalmente, expuso un recuadro que no estaba en el IFP original, que releva que entre octubre y abril de este año el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió al alza en 3,6 puntos del PIB su proyección de deuda bruta para Chile, mientras que los IFP del tercer y cuarto trimestre del año pasado habían reajustado dicho ratio en 0,7% del Producto. Hacienda reestimó en el mismo nivel que el Fondo Monetario la deuda proyectada a 2030.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Fiscal Nacional Económico a senadores: "No requerimos más facultades legales (...) Hoy el desafío es muy claro y tiene que ver con la baja del presupuesto"
Junto con detallar los impactos que sufren por las restricciones, Jorge Grunberg advirtió que han mejorado en los plazos de demora, pero destacó que "ese avance ha sido gradual, producto también de las disminuciones presupuestarias con las que contamos".
Primer movimiento tras la compra: Toesca instala a Alejandro Bezanilla al frente de Primus
La gestora y su socio TC Latin American Partners completaron la adquisición del 90% del factoring y renovaron completamente el directorio. Tres representantes de Toesca integrarán la nueva mesa.
Más focalización y con límite de tiempo: las propuestas para perfeccionar el crédito tributario al empleo
Para los actores, el instrumento debe ser más focalizado, y priorizar las nuevas contrataciones. Además, no debe ser algo permanente en el tiempo, para que exista un incentivo real a aumentar dotaciones.
Kast empujará la ley de Transferencia Tecnológica y aboga por "diseñar y entrenar" IA en Chile
El la cuenta pública, el mandatario planteó en ciencia y tecnología pasar de exportar materias primas a capturar valor de las cadenas tecnológicas del futuro, y puso a la inteligencia artificial como eje de su política científica.
BRANDED CONTENT
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Un salto hacia la electromovilidad:
La iniciativa, que estará vigente hasta el 31 de mayo de 2026 o hasta agotar las 500 unidades, busca facilitar el acceso a los vehículos eléctricos, en un contexto marcado por la búsqueda de alternativas más sustentables y eficientes ante el alza de los combustibles
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete