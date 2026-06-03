Dipres apunta a “error técnico” por cálculo de endeudamiento y detalla investigación

El director José Pablo Gómez tuvo su debut este martes en la presentación del Informe de Finanzas Públicas en la comisión de Hacienda del Senado.

Si bien ya había realizado presentaciones ante el Congreso, especialmente respecto al proyecto de ley misceláneo de reactivación y reconstrucción, el de este martes fue el debut oficial del director de Presupuestos, José Pablo Gómez, como presentador de un Informe de Finanzas Públicas (IFP) ante el Senado.

En una ponencia en que estuvo acompañado por el subdirector de Presupuestos, Claudio Martínez; del de Racionalización y Función Pública, José Ignacio Llodrá; y el jefe de Estudios, Mauricio Carrasco, Gómez hizo un repaso de los principales números del IFP, centrándose en la “inconsistencia técnica” detectada entre el IFP del tercer y el cuarto trimestre del año pasado, que resultó en reconocer un mayor nivel de deuda por US$ 10.600 millones para el lapso 2026-2030 por el deterioro del balance fiscal.

Al momento de las preguntas, el ingeniero señaló que hasta el minuto trabajan con la hipótesis de un “error técnico” y que se están realizando entrevistas en la repartición. “Actualmente se está haciendo una investigación, que puede pasar a sumario en cualquier minuto. Estamos con la hipótesis del error técnico”, señaló.

Adicionalmente, expuso un recuadro que no estaba en el IFP original, que releva que entre octubre y abril de este año el Fondo Monetario Internacional (FMI) corrigió al alza en 3,6 puntos del PIB su proyección de deuda bruta para Chile, mientras que los IFP del tercer y cuarto trimestre del año pasado habían reajustado dicho ratio en 0,7% del Producto. Hacienda reestimó en el mismo nivel que el Fondo Monetario la deuda proyectada a 2030.