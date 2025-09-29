El empleo en el sector público sigue creciendo en el primer semestre, aunque de la mano de Salud y Educación

Un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) revela que la dotación del Gobierno Central se incrementó en más de 33 mil puestos. Pero excluyendo el efecto de los Servicio de Salud y los Locales de Educación Pública, se produce una caída de 8.600 personas.

El empleo en el Gobierno sigue creciendo en forma dinámica, aunque explicado por factores puntuales.

Así lo muestra el último Informe Trimestral de los Recursos Humanos, dado a conocer por la Dirección de Presupuestos (Dipres) del Ministerio de Hacienda, ya que en el primer semestre el personal total del Gobierno Central aumentó un 6,9% respecto al mismo período del año pasado, lo que implica un alza 33.728 puestos.

De esta forma, el personal total del Gobierno Central (que considera a los ministerios y servicios públicos, al Congreso Nacional-excepto parlamentarios-, al Poder Judicial, a la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, mientras que excluye a personal uniformado de las Fuerzas Armadas, de Orden y Seguridad, a las empresas públicas, universidades estatales, funcionarios municipales y servicios municipalizados) ascendió a 523.195 empleados.

Sin embargo, hay dos factores puntuales que explican este resultado: el gasto en Salud y Educación. Por ejemplo, en los Servicios Locales de Educación (SLEP) en el primer semestre se registró la incorporación de 38.914, una variación de 84,8% en un año, y que explican el 115,4% del aumento del empleo público en la administración central en el último año. Según Dipres, esto lo explica el proceso de puesta en marcha e implementación de los nuevos SLEP, que cabe recordar que incluye traspaso por orden legal a personas que se desempeñaban en el servicio educativo de los establecimientos educacionales y fueron traspasados desde el nivel municipal al central en 2025. Al factor educación, se suman 3.416 puestos adicionales en los Servicios de Salud (Sersal), un incremento de 1,5% respecto de junio del año pasado, como consecuencia -dijo la repartición encabezada por Javiera Martínez- la contratación de personal para reforzar la puesta en marcha de nuevos establecimientos y para mejorar las prestaciones sanitarias a la ciudadanía. Así, ambos segmentos son responsables de un 125,5% de la variación anual de los puestos de trabajo.

El efecto Censo

Ahora, lo ocurrido con los SLEP y los Sersal contrasta con las contrataciones en el resto de las instituciones del Gobierno Central, que en su totalidad registraron una disminución de 8.602 cargos, equivalentes a una baja de 4% respecto de junio del año pasado.

Aquí, explica la Dirección de Presupuestos, hay varios factores, pero responde principalmente a la caída observada entre junio 2024 y junio 2025 producida en el Ministerio de Economía, Fomento y Turismo, por la reducción del personal a honorarios en el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) para implementar el Censo de Población y Vivienda. En dicha cartera, la reducción fue de 13.451 cargos.

También contribuye a las disminuciones el Ministerio del Interior, como consecuencia de los traspasos generados por la creación del nuevo Ministerio de Seguridad Pública. En este último también se sumaron cargos por la creación de la Subsecretaría de Seguridad Pública y el aumento del personal en Carabineros de Chile y en la Policía de Investigaciones (PDI).

Otros incrementos se registraron en el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, por mayor dotación en Gendarmería de Chile y en el Servicio Nacional de Reinserción Social Juvenil; y el Ministerio de Educación, en la Junta Nacional de Jardines Infantiles (Junji).

Aumento más acotado

Considerando el debate que se ha generado por el incremento en la cantidad de trabajadores en el sector público, la Dipres incluyó un comparativo en este reporte, para dar cuenta de un crecimiento acumulado menor que en gobiernos anteriores.

Así, entre marzo de 2014 y diciembre de 2017 -lapso correspondiente a la segunda administración de la exPresidenta Michelle Bachelet-, el aumento del total del personal disponible del Gobierno Central fue del 22%.

En tanto, entre marzo de 2018 y diciembre de 2021, es decir, bajo el segundo mandato del exmandatario Sebastián Piñera, el alza fue de 34,4%.

¿Y en lo que va de la gestión de Gabriel Boric? Entre marzo de 2022 y junio del 2025, el incremento de cargos en el Gobierno Central ha sido del 18,5%.