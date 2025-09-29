Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

El empleo en el sector público sigue creciendo en el primer semestre, aunque de la mano de Salud y Educación

Un informe de la Dirección de Presupuestos (Dipres) revela que la dotación del Gobierno Central se incrementó en más de 33 mil puestos. Pero excluyendo el efecto de los Servicio de Salud y los Locales de Educación Pública, se produce una caída de 8.600 personas.

Por: Sebastian Valdenegro

Publicado: Lunes 29 de septiembre de 2025 a las 10:30 hrs.

Sebastian Valdenegro gobierno Sector público empleo presupuesto Hacienda
<p>El empleo en el sector público sigue creciendo en el primer semestre, aunque de la mano de Salud y Educación</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Sale a la venta exclusiva propiedad en Zapallar: piden casi US$ 10 millones
2
Empresas

Se concreta una de las mayores operaciones inmobiliarias del año valorada en unos US$ 38 millones
3
DF MAS

Un nuevo departamento en Las Condes y el 15% en una fábrica de resistencias eléctricas: qué declaró el exministro Mario Marcel al dejar su cargo
4
DF MAS

Comunidad mapuche Dhegñ-Winkul y mall de Cencosud: “Queremos evitar la transgresión, es decir, que se llene de malas energías”
5
Empresas

Desarrolladores de Viviendas Sociales y crisis del Minvu: “Ojalá la respuesta no sea que no tenemos la plata”
6
DF MAS

Ceo de Carmeuse, tras compra de Cementos Bio Bio: “Para nosotros, CBB es un punto de partida que puede ayudarnos a acelerar la estrategia sudamericana”
7
Mercados

El balance de las AFP a un año de la ampliación de límites para invertir en activos alternativos
8
Mercados

Multifondos: septiembre se alista a ser un mes de desempeños positivos salvo en el caso del E
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete