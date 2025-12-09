Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

Equipo económico de Jara se reúne con el CFA para abordar propuestas fiscales y estudiar desafíos futuros

Esto es parte de la ronda de conversaciones que sostuvo el Consejo Fiscal Autónomo con los candidatos presidenciales, tras reunirse el pasado viernes con José Antonio Kast.

Por: José Tomás Rodríguez

Publicado: Martes 9 de diciembre de 2025 a las 13:10 hrs.

CFA Jeannette Jara José Antonio Kast elecciones
<p>Crédito: CFA.</p>

Crédito: CFA.

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

“Es una mala práctica”: Gremio inmobiliario pide a la CMF intervenir por masificación del bono pie
2
Economía y Política

SII detecta a 63 contribuyentes con cuentas en el exterior con pagos sin declarar por US$ 1.600 millones
3
Empresas

A los 91 años muere el destacado empresario Fernando Larraín Peña
4
Empresas

Tras entrada de fondo de los Walton, proveedor salmonero chileno se lanza por el mercado noruego
5
Empresas

Documental del negocio inmobiliario en Chile supera las 970 mil visualizaciones en YouTube
6
Economía y Política

Arturo Squella, presidente Partido Republicano: “Hay una autocrítica interna que esperamos corregir de cara al debate de hoy”
7
Mercados

Tasa de interés de créditos hipotecarios cae por quinto mes consecutivo
8
Empresas

¿Hasta la Suprema? Las opciones de Inmobiliaria Puertecillo para destrabar millonario proyecto en Litueche
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Fondos de Inversión Laboral & Personas Construcción Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete