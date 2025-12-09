Equipo económico de Jara se reúne con el CFA para abordar propuestas fiscales y estudiar desafíos futuros

Esto es parte de la ronda de conversaciones que sostuvo el Consejo Fiscal Autónomo con los candidatos presidenciales, tras reunirse el pasado viernes con José Antonio Kast.

Hasta el Ministerio de Hacienda llegó esta mañana el equipo económico de la candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara para reunirse con el Consejo Fiscal Autónomo (CFA), en el marco de la ronda de encuentros que la institución ha sostenido estos últimos días con los aspirantes a La Moneda que avanzaron a la segunda vuelta.

Cita realizada después del encuentro que mantuvo el CFA con el equipo económico del candidato José Antonio Kast el pasado viernes 5 de septiembre.

La reunión, realizada en las dependencias del Consejo en Teatinos 120, contó con la participación de los economistas Luis Eduardo Escobar, Andrea Bentancor y Nicolás Bohme, quienes presentaron sus prioridades y desafíos fiscales ante una eventual administración de la exministra del Trabajo.

Según relataron, la sesión estuvo enfocada en un diálogo técnico sobre el escenario fiscal de los próximos años, en medio de la discusión por la disponibilidad de recursos públicos. Por parte del CFA participaron su presidenta, Paula Benavides, junto al vicepresidente Sebastián Izquierdo y los consejeros Marcela Guzmán, Joaquín Vial y Hermann González.

Benavides valoró la instancia y, al igual que agradeció la disposición del equipo de Kast por participar en este espacio de reflexión, reiteró ahora el hecho de que ambas candidaturas hayan dedicado tiempo, en estas semanas cruciales del proceso electoral, para analizar los desafíos fiscales del país demuestra que abordar adecuadamente la situación fiscal es una prioridad.

“Da cuenta de que abordar adecuadamente la situación fiscal del país es visto como un asunto de primer orden de relevancia y esa es, en opinión del Consejo, una buena noticia para el país”, destacó.

“El Consejo Fiscal Autónomo reafirma su plena disposición a colaborar con las nuevas autoridades, para desde su rol técnico y asesor contribuir a materializar el desafío de consolidación fiscal que seguiremos enfrentando, así como para mantener bajo control la dinámica de la deuda pública”, destacó Benavides.

Desde el equipo de la candidata expusieron su diagnóstico sobre los desafíos fiscales de los próximos años, en un contexto marcado por las discrepancias entre ambas candidaturas respecto de la viabilidad del recorte de US$ 6 mil millones propuesto por Kast y las distintas miradas sobre cómo mejorar la eficiencia del gasto público.