¿Funcionó la brújula? Cómo se fueron moviendo las proyecciones del mercado para Chile durante el año

Durante el curso del año, los académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras que responden la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) fueron asumiendo un mayor PIB para el ejercicio.

Este miércoles el Banco Central publicó la última Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) del año.

Fue la última oportunidad para que los académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras consultados por el ente autónomo delinearan sus perspectivas para el cierre de 2025, cuando esperan que el Producto Interno Bruto (PIB) anote una expansión anual de 2,4%.

¿Cómo fueron cambiando las expectativas durante el año? En enero, el sondeo esperaba que el Producto creciera un 2,1%, y en febrero y marzo un 2,2%. Pero abril y mayo estuvieron marcados por un pesimismo que hizo caer la proyección hasta 2%. La fecha coincide con el Liberation Day y los anuncios de aranceles por parte del Presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

Pero con el transcurso de los meses, las apuestas volvieron a subir. Junio presentó una estimación de 2,2% y julio y agosto de 2,3%. Ya a partir de septiembre, la proyección del mercado para el PIB se estacionó en un 2,4% interanual.

Quizás el cambio más notable se vio en la formación bruta de capital fijo (FBCF). En el primer sondeo del año, las apuestas para 2025 se ubicaban a un 3%, versus el 5% que registró la encuesta de diciembre.

En el caso de los dos próximos años, en enero la EEE apostaba por un alza de 2,1% para el Producto. Hoy, se espera para 2026 una expansión del orden de 2,3% y de 2,4% para 2027.

En el caso de la inflación a diciembre de 2025, la última vez que se preguntó por ella fue en octubre. Ahí, el consenso se ubicó en 4%, algo por sobre el 3,8% que proyectaban en enero.

A dos años, la única vez que la previsión subió de 3% fue en marzo (3,2%).

Donde se vio estabilidad de proyecciones fue en la Tasa de Política Monetaria (TPM): en 10 de los 12 meses se esperó que terminara el año en 4,5%. Sólo en febrero y marzo la apuesta para el tipo rector a diciembre subió a 4,75%.

El mercado tiene internalizado un recorte de 25 puntos base (pb.) en la reunión de este martes.

Otra proyección que arroja el sondeo es el tipo de cambio. En el primer mes del año, los analistas pronosticaban que en un horizonte de 11 meses bajaría a $ 950 -en ese momento el precio del dólar en Chile rondaba los $ 1.000-. Este miércoles la divisa abrió en $ 924,2 en los primeros negocios.

La encuesta de diciembre prevé un billete verde en $ 920 en un plazo de dos meses.

Más certeros con el IPC que con el Imacec

La encuesta del instituto emisor también incluye mes a mes, las proyecciones de los académicos, consultores y ejecutivos de instituciones financieras consultados respecto al Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) y el Índice de Precios al Consumidor (IPC).

En los meses que más cerca estuvieron de apuntarle al Imacec fue en mayo, cuando creció un 3,2% anual y el sondeo preveía un 3,1%; en junio, con un 3,1% versus el 3,3% proyectado; en julio, que creció un 1,8% y habían previsto un 2%, y en octubre, que creció un 2,2% en comparación al 2,3% de la encuesta.

Mientras que en otros los pronósticos estuvieron más alejados. Un ejemplo es febrero, donde el mercado apostaba por una expansión de 1% y finalmente cayó 0,1%. En marzo, el Imacec creció un 3,8% versus el 2,2% que aseguraba la EEE, y en agosto el indicador anotó un alza de 0,5% frente al 1,9% de la encuesta.

En el caso del IPC, el sondeo de la entidad monetaria es más certero: le acertó en los meses de febrero, marzo, mayo, septiembre y noviembre.

Cabe señalar que la EEE se publica casi un mes antes de que se publique tanto el Imacec como el IPC. Por ello, más precisos podrían ser los consensos de Bloomberg, que se pueden responder incluso un día antes de la publicación del dato.

Aún así, tomando la encuesta de Bloomberg, los analistas “dieron en el clavo” sólo con el Imacec de enero (2,5%) y septiembre (3,2%). En el caso del IPC, al igual que la EEE, acertaron en las proyecciones de febrero, marzo, mayo, septiembre y noviembre.