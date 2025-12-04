Grau acelera contactos para llenar el cupo que quedará vacante en el Banco Central

El martes se concretó una reunión clave de cara a resolver uno de los nudos pendientes en la recta final del actual Gobierno: el cupo para el Consejo del Banco Central que quedará vacante el próximo 24 de diciembre, cuando la actual vicepresidenta, Stephany Griffith-Jones, concluya su período de cuatro años en el instituto emisor. La economista arribó a la entidad a inicios del 2022 para reemplazar al entonces presidente del ente autónomo, Mario Marcel, luego designado Ministro de Hacienda.

En la citada jornada, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se reunió con la presidenta de la comisión del ramo del Senado, Ximena Rincón (Demócratas), quien es la contraparte en la negociación con el Ejecutivo.

Cabe recordar que La Moneda -vía Hacienda- nomina a un candidato o candidata al Consejo del instituto emisor para un período que dura 10 años. La propuesta debe ser conocida por la comisión respectiva del Senado y luego ser votada en Sala para su ratificación.

Quienes conocieron del diálogo señalan que el ministro le transmitió a la senadora la necesidad de acelerar las negociaciones para nominar al reemplazo de Griffith-Jones, para lo cual se abrió un canal oficial de tratativas con el resto de los senadores de la instancia: Rodrigo Galilea (RN), Javier Macaya (UDI), José Miguel Insulza (PS) y Ricardo Lagos Weber (PPD).

Grau y Rincón volvieron a conversar este jueves y quedaron de retomar las negociaciones al regreso del fin de semana largo.

Así, se espera que durante la próxima semana se pueda anunciar la propuesta de La Moneda, ad portas de que se realice la segunda vuelta presidencial del próximo 14 de diciembre y en un tema que se hizo parte de la campaña.

Este martes, el candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, señaló que “ojalá que en esto el Presidente mire a Chile y no el interés de un grupo o de otro y tome la decisión correcta, en un sentido o en otro” y entregó una propuesta: “No necesariamente que lo tenga que resolver él, a lo mejor puede convocar a personas entendidas en la materia y resolverlo mirando a Chile”.

Las cartas sobre la mesa

Si bien las partes aún no logran un entendimiento, todo apunta a que la persona nominada será cercana a la centroizquierda, misma sensibilidad que representa la saliente consejera.

Esta semana, Grau ha contactado a varios de los candidatos para sondear su disponibilidad.

Entre las cartas principales, se mencionan a la actual presidenta de la Comisión para el Mercado Financiero (CMF), Solange Berstein; a la subsecretaria de Relaciones Económicas Internacionales, Claudia Sanhueza; a la número dos de Hacienda, Heidi Berner; a la economista jefe de Quiñenco, Andrea Tokman; a la directora de la Escuela de Gobierno de la UC, Andrea Repetto; al académico de la UAI y exCMF y Banco Central, Kevin Cowan; y al economista jefe del Santander, Andrés Sansone. Sin embargo, cercanos a las tratativas no descartan nuevos nombres.