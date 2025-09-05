Grau analizará incorporar en el Presupuesto 2026 algunas propuestas de la comisión de expertos que busca recortar el gasto público en US$ 2.000 millones por año

El ministro de Hacienda señaló que las propuestas serán revisadas de cara al envío de la Ley de Presupuestos 2026 a fines de septiembre.

El ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se refirió al informe elaborado por la Comisión Asesora para Reformas Estructurales al Gasto Público, integrada por los economistas Matías Acevedo, María José Abud, Paula Darville, Sergio Granados y Osvaldo Larrañaga. El reporte de los especialistas propone 34 medidas en siete ejes temáticos, con los cuales se busca reducir el gasto público y aumentar los niveles de ahorro en cerca de US$ 2.000 millones por año, lo que equivale a un 0,6% del Producto Interno Bruto (PIB).

“Es una comisión que, de manera independiente y representando además distintas sensibilidades políticas y conocimientos técnicos, ha hecho una propuesta que, a nuestro juicio, es un aporte a la discusión”, señaló Grau desde La Moneda, tras participar en una nueva reunión de consejo de gabinete, agregando que las medidas planteadas serán evaluadas por el Ejecutivo en el marco de la discusión presupuestaria.

En esa línea, el ministro adelantó que el 30 de septiembre -fecha límite de ingreso del proyecto de Ley de Presupuestos 2026- será “un buen primer momento para mostrar qué medidas hemos podido recoger como Ejecutivo”.

Además, destacó la relevancia de la agenda propuesta por el comité de expertos. “Lo que aporta esta comisión es una agenda de largo plazo que va a poder ser utilizada por distintas administraciones para ayudarnos como país a afrontar los desafíos que tenemos en materia fiscal”, afirmó.

A juicio del titular de Teatinos 120, el informe evidencia la dificultad de avanzar en recortes fiscales de gran envergadura, pues muchos requieren cambios legales y plazos más largos. También aludió a quienes creen que es posible recortar más gasto, pero sin propuestas “serias” como las que ellos desean. “Lamentablemente, a veces hay opiniones ‘ligeras’ que prometen grandes reducciones, imposibles de realizar sin afectar de manera relevante aspectos muy sustantivos para la población, o incluso propuestas que podrían implicar una disminución en la jubilación de las personas”, dijo.