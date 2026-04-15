¿Importa la caja fiscal? El debate entre los exministros Marfán y Larraín

El seminario del CEP reunió a Marfán y Larraín al mediodía de este miércoles.

En seminario del CEP, el exvicepresidente del Banco Central aseguro que “no es un tema a través del cual el ministro de Hacienda tenga que organizar su agenda”.

Si bien ya han pasado 106 días desde el 31 de diciembre, cuando el monto en la caja fiscal se ubicó cerca de US$ 46 millones, la particular cifra –comúnmente en torno a US$ 3.000 millones– sigue dando qué hablar.

Esta vez, el escenario fue el seminario “La hoja de ruta de Hacienda” organizado por el Centro de Estudios Públicos (CEP), que congregó a los exministros de Hacienda, Manuel Marfán y Felipe Larraín.

El primero, quien lideró el equipo económico en el gobierno de Eduardo Frei, calificó la discusión como “provinciana”.

“¿El Fondo Monetario se refiere a la caja fiscal cuando analiza? No la menciona. ¿Las clasificadoras de riesgo cuando clasifican el riesgo de la deuda soberana se fijan en la caja fiscal? No la mencionan”, señaló.

En su argumento, el también exvicepresidente del Banco Central señaló que “digan lo que digan, Chile tiene la mejor clasificación de riesgo de la deuda soberana, la deuda pública en América Latina”.

Y agregó que el país tiene el segundo mejor indicador de riesgo soberano, EMBI, de la región, después de Uruguay. Además, sumó que las tasas de interés a las cuales se están transando los bonos de largo plazo del Banco Central y de la Tesorería General de la República en el mercado local están en uno de sus niveles más bajos de los últimos años.

“La caja fiscal no solamente son las que quedan en el Tesoro, sino que cada uno de los ministerios queda con saldo de caja. Entonces, habría que hacer ahí un barrido para saber cuántas realmente son las lucas que había”, argumentó.

Sin embargo, Marfán no descartó que se haya hecho “una cosa de juego contable” y afirmó que “no es un tema a través del cual el ministro de Hacienda tenga que organizar su agenda”.

El economista agregó que “su agenda tiene que seguir siendo en lo fiscal mantener y mejorar la solidez. Porque cuando el Estado empieza a enfrentar peores condiciones financieras, ese es el punto de partida para las condiciones financieras del sector privado”.

Así, explicó que cuando el Fisco empieza a deteriorar sus cuentas fiscales y cuentas internacionales, le está encareciendo también el crédito a las empresas del sector privado. “Y eso es tremendamente malo para el crecimiento, para la asignación de recursos (...) Entonces yo creo que es un tema menor”, dijo.

“Usaron la caja para no emitir deuda”

A su turno, quien fuera ministro de Hacienda en las dos administraciones de Sebastián Piñera afirmó: “No creo esta cuestión de que no importa nada la caja”.

Esto, ya que según el también director del Centro Latinoamericano de Políticas Económicas y Sociales (Clapes UC), “en toda empresa es importante la liquidez”.

Explicó que todos los gobiernos terminaban con montos entre US$ 2.000 millones y US$ 4.000 millones, “era lo normal y el gobierno anterior al 31 de diciembre terminó con US$ 46 millones, eso es un dato, eso no se puede discutir”.

A lo anterior añadió que “terminaron con poca caja, porque usaron la caja para no emitir deuda”.

Además, Larraín sostuvo que “si no hubieran usado caja, si no hubieran reducido el FEES a su más mínima expresión y si no le hubieran pegado el guantazo a Corfo, habría sido muy distinta la situación de deuda, la foto al 31 de diciembre del año pasado”.

Y agregó que “después del 31 emitieron deuda, pero emitieron bastante deuda”.

Otro tema donde Marfán marcó distancia fue en relación al impuesto corporativo que planea reducir el gobierno desde 27% a 23%. Aquí el economista destacó la importancia de que sea una medida que contemple expresamente una compensación.