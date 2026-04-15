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¿Importa la caja fiscal? El debate entre los exministros Marfán y Larraín

En seminario del CEP, el exvicepresidente del Banco Central aseguro que “no es un tema a través del cual el ministro de Hacienda tenga que organizar su agenda”.

Por: J. VÁSQUEZ Y A. SANTILLÁN

Publicado: Jueves 16 de abril de 2026 a las 04:00 hrs.

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<p>El seminario del CEP reunió a Marfán y Larraín al mediodía de este miércoles.</p>

El seminario del CEP reunió a Marfán y Larraín al mediodía de este miércoles.

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