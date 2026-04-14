Marcel sale a rebatir a Quiroz por la situación fiscal y enfatiza que el nivel de caja “no le importa a nadie”

El exministro de Hacienda acudió a la Cámara para entregar su visión de la situación que heredó la administración Kast.

Habían transcurrido exactas 33 semanas desde la última vez que el exministro de Hacienda, Mario Marcel, había pisado la Cámara de Diputados, en Valparaíso.

Él mismo lo reconoció, en tono lúdico, al inicio de la sesión de este martes de la comisión de Hacienda de la Corporación, hasta donde llegó invitado por la instancia para abordar la situación fiscal que heredó el gobierno de José Antonio Kast. Marcel fue ministro de Hacienda de Gabriel Boric entre marzo de 2022 y agosto de 2025.

Su ponencia, que generó alta expectativa en la Cámara Baja, estaba precedida de la dura presentación del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien justamente una semana antes había recalcado la alicaída situación presupuestaria que heredó el nuevo Ejecutivo, con apenas US$ 46 millones en la caja fiscal; una desviación de la meta fiscal equivalente a 3,9% del PIB entre 2023 y 2025; y una reducción del nivel de fondos soberanos en torno a los US$ 4.000 millones en los últimos cuatro años.

En un marcado estilo ponderado y sin ánimo -dijo- de polemizar directamente con Quiroz, el también expresidente del Banco Central buscó rebatir cada una de las afirmaciones del actual secretario de Estado, partiendo con el déficit fiscal.

Así, señaló que Quiroz no incorporó en su análisis el año 2022, cuando el Fisco registró un superávit estructural de 0,2% del PIB, lo que contrastó con el déficit de 3,3% del Producto proyectado para ese año.

Así, dijo que si se incorporaba ese año al análisis, la desviación de 3,9% del PIB se convierte en un saldo a favor de 0,1% del PIB ya que el sobrecumplimiento de la meta en 2022 “compensa los incumplimientos en 2024 y 2025”.

La discusión por la caja fiscal

Asimismo, abordó el intenso debate sobre el nivel de caja que denunció Quiroz, explicando que el saldo no tiene implicancias sobre la operación del aparato fiscal, sino que más bien sobre el nivel de endeudamiento y de amortizaciones de deuda. Así, dijo que no es capital de trabajo, en contrario a lo que había indicado Quiroz.

“En diciembre de 2025 (cuando se denunció que solo existían US$ 46 millones en caja) no pasó nada en el Estado. No se paralizó nada y no se dejó de pagarle a los funcionarios públicos. No causó ningún daño en específico. ¿Y qué pasó cuando el saldo de caja era de US$ 14.000 millones? Tampoco gastamos como locos. No es algo central la caja. La caja no le importa a nadie, excepto a los países que no tienen acceso al mercado crediticio. No van a ver nunca un informe del FMI o del Banco Mundial sobre la caja”, dijo el exministro, señalando que Chile mantiene un acceso “privilegiado” a los mercados internacionales.

De hecho, Marcel se hizo cargo de lo denunciado por Quiroz de que el Fisco se había endeudado en US$ 6.525 millones en febrero para engrosar el monto de la caja.

Explicó que US$ 5.036 millones de esa emisión se destinaron a amortización de la deuda y US$ 1.489 millones a engrosar los Otros activos del Tesoro Público, y recordó que hace cuatro años, antes del cambio de Gobierno desde Sebastián Piñera a Gabriel Boric la administración entonces saliente emitió US$ 6.000 millones que se destinaron casi en su totalidad a engrosar el Fondo de Estabilización Económica y Social (FEES), lo que le generó una pérdida por diferencial de tasas por US$ 300 millones al Fisco.

“Por supuesto que quienes tuvimos responsabilidad en este período hubiéramos querido mostrar avances más contundentes al término de este ciclo. Fuimos los primeros en lamentar los incumplimientos de la meta estructural en 2024 y 2025, pero eso no es equivalente a una crisis fiscal, no es equivalente a un Estado quebrado”, cerró.

La minuta de Grau

Quien también fue invitado a la instancia fue el sucesor de Marcel hasta el 11 de marzo, Nicolás Grau, quien se excusó de acudir por razones laborales.

En cambio, envió una minuta de siete páginas, en la cual recalcó que si bien el país tiene desafíos en materia fiscal, Chile tiene una macroeconomía “ordenada y acceso pleno -en buenas condiciones económicas- al mercado internacional, lo que permite enfrentar este desafiante escenario mundial con un conjunto de alternativas más amplias que otros países”.

En el texto, destacó que la deuda como fracción del PIB se redujo “marginalmente” el 2025 por primera vez en casi dos décadas, mientras que también el peso del gasto público en el Producto es menor respecto al 2022.

“Chile es evaluado de forma muy favorable por las agencias de riesgo, lo que le permite acceder a préstamos con buenos plazos y tasas de interés”, agregó.