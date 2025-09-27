Click acá para ir directamente al contenido
Mario Marcel reafirma su apoyo a Jeannette Jara, pero advierte sobre el rol del PC en un eventual gobierno

El exministro de Hacienda confirmó que votará por la candidata presidencial Jeannette Jara. Sin embargo, manifestó aprensiones respecto de la influencia que podría ejercer el Partido Comunista en su administración.

Por: Analy Velasco

Publicado: Sábado 27 de septiembre de 2025 a las 17:52 hrs.

