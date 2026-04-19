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Ministro del Interior: "Espero que el Congreso entienda que este es un proyecto proempleo"

Alvarado no quiso adelantar en qué día ingresará el proyecto al Congreso, diciendo que será “en el transcurso de la próxima semana”.

Por: Isabel Ramos

Publicado: Domingo 19 de abril de 2026 a las 10:49 hrs.

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<p>Ministro del Interior: "Espero que el Congreso entienda que este es un proyecto proempleo"</p>

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