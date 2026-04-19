Ministro del Interior: "Espero que el Congreso entienda que este es un proyecto proempleo"
Alvarado no quiso adelantar en qué día ingresará el proyecto al Congreso, diciendo que será “en el transcurso de la próxima semana”.
Noticias destacadas
El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió este domingo al proyecto de “Reconstrucción nacional y desarrollo económico y social”, afirmando “espero que el Congreso entienda que este es un proyecto proempleo”.
En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, afirmó que "lo que tenemos que hacer es reactivar la economía, y para reactivar la economía hay que hacerla más competitiva desde el punto de vista tributario. En segundo lugar, hay que mejorar la productividad. Y, en tercer lugar, hay que atraer inversiones".
Respecto de la percepción ciudadana del gobierno, afirmó que "influye mucho las medidas que tuvimos que tomar por la guerra, que nos llevó a subir los precios de los combustibles. Cuando uno afecta el bolsillo de las personas, no puede pretender que estemos contentos". Y agregó que mantiene la esperanza de que estas medidas sean transitorias.
Respecto de la reducción temporal del IVA a la construcción, dijo que espera que la reducción del stock de viviendas de las constructoras impulse al sector, que es intensivo en empleo.
El ministro no quiso adelantar en qué día ingresará el proyecto al Congreso, diciendo que será “en el transcurso de la próxima semana”.
Ajuste fiscal
Sobre el ajuste fiscal, que este año llegaría al orden de US$ 3 mil millones, aseguró que se están trabajando con cada ministerio para la reducción del gasto de 3%. "Si se aprueba este proyecto de ley, esperamos que se anticipe la inversión, que se generen recursos para financiar diferentes obras de infraestructura y desarrollo, y tengamos fuentes de empleo. Por lo tanto, aquí nosotros queremos generar un punto de quiebre".
Afirmó además que "las expectativas de crecimiento económico de un proyecto de estas características hacen de que en el mediano plazo puedan financiar alrededor del 50% del costo total de estas medidas".
"Y adicionalmente, el 20% de estima que puede ser cubierto por contenciones de gastos en la misma ley".
En referencia al déficit fiscal y endeudamiento, expresó: "Este proyecto tiene como propósito que en el mediano y largo plazo esto vaya a la baja y no siga aumentando como en el último tiempo".
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Martín Acero, socio director de PPU: “El desafío de la firma es la transición generacional”
El socio director del estudio de abogados iberoamericano señaló que en el transcurso de los próximos cinco años se verá un cambio importante en los liderazgos de la organización, para el cual están preparándose.
WaterMind, startup que detecta floraciones de algas nocivas, ganó la primera edición del Salmon MAS Pitch
La firma chilena, que desarrolló una plataforma con inteligencia artificial para detectar riesgos antes de que lleguen al centro de cultivo, ganó la competencia de pitch organizada por DF MAS.
Al menos $ 5.600 millones: LarrainVial anota victoria arbitral contra Antonio Jalaff y empresario deberá pagar daños y perjuicios
El laudo confirmó una serie de incumplimientos de tres sociedades del exaccionista de Patio, que frustraron los negocios del fondo “Capital Estructurado I”.
Urbani, la inmobiliaria con la mayor cartera de proyectos del sur, critica restricciones en planes reguladores de zonas céntricas que fomentan desdensificación
La empresa de Concepción, especializada en el desarrollo de proyectos para mandantes, argumenta que esta política desplaza a las familias hacia la periferia, aumenta los costos de transporte y la contaminación, y va contra la lógica de las ciudades inteligentes que deberían tender a concentrar los servicios.
Fonasa oficializa la creación del consejo que definirá su plan estratégico: quiénes son los expertos que formarán parte
En una resolución, el nuevo director nacional, César Oyarzo, señaló que es necesario "mejorar la gobernanza separando la gestión cotidiana de la institución de la orientación estratégica y su monitoreo".
BRANDED CONTENT
En “Es el momento”, el rider del Team Santander abre su historia y recorre el camino que lo llevó a la élite del ciclismo de montaña
Y como parte de esta conversación, extiende una invitación abierta a toda la comunidad a ser parte de un gran evento llamado “Desafío Gran Santiago y Cicletada Familiar ”
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete