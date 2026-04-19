Ministro del Interior: "Espero que el Congreso entienda que este es un proyecto proempleo"

Alvarado no quiso adelantar en qué día ingresará el proyecto al Congreso, diciendo que será “en el transcurso de la próxima semana”.

El ministro del Interior, Claudio Alvarado, se refirió este domingo al proyecto de “Reconstrucción nacional y desarrollo económico y social”, afirmando “espero que el Congreso entienda que este es un proyecto proempleo”.

En entrevista con el programa Estado Nacional, de TVN, afirmó que "lo que tenemos que hacer es reactivar la economía, y para reactivar la economía hay que hacerla más competitiva desde el punto de vista tributario. En segundo lugar, hay que mejorar la productividad. Y, en tercer lugar, hay que atraer inversiones".

Respecto de la percepción ciudadana del gobierno, afirmó que "influye mucho las medidas que tuvimos que tomar por la guerra, que nos llevó a subir los precios de los combustibles. Cuando uno afecta el bolsillo de las personas, no puede pretender que estemos contentos". Y agregó que mantiene la esperanza de que estas medidas sean transitorias.

Respecto de la reducción temporal del IVA a la construcción, dijo que espera que la reducción del stock de viviendas de las constructoras impulse al sector, que es intensivo en empleo.

El ministro no quiso adelantar en qué día ingresará el proyecto al Congreso, diciendo que será “en el transcurso de la próxima semana”.

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Ajuste fiscal

Sobre el ajuste fiscal, que este año llegaría al orden de US$ 3 mil millones, aseguró que se están trabajando con cada ministerio para la reducción del gasto de 3%. "Si se aprueba este proyecto de ley, esperamos que se anticipe la inversión, que se generen recursos para financiar diferentes obras de infraestructura y desarrollo, y tengamos fuentes de empleo. Por lo tanto, aquí nosotros queremos generar un punto de quiebre".

Afirmó además que "las expectativas de crecimiento económico de un proyecto de estas características hacen de que en el mediano plazo puedan financiar alrededor del 50% del costo total de estas medidas".

"Y adicionalmente, el 20% de estima que puede ser cubierto por contenciones de gastos en la misma ley".

En referencia al déficit fiscal y endeudamiento, expresó: "Este proyecto tiene como propósito que en el mediano y largo plazo esto vaya a la baja y no siga aumentando como en el último tiempo".