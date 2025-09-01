Click acá para ir directamente al contenido
Pese a Imacec bajo lo esperado, el ministro de Hacienda destaca “una importante aceleración de la economía” en julio respecto del mes anterior

A juicio de Grau, “hay bastantes cosas positivas” en el Imacec del séptimo mes del año, que se expandió un 1,8%.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Lunes 1 de septiembre de 2025 a las 10:13 hrs.

Imacec Ministro de Hacienda Catalina Vergara economia chilena
<p>Foto: Aton.</p>

