Pese al alza de la inflación en septiembre, el mercado sigue apostando a un recorte en la tasa de interés en diciembre

El Banco Central publicó este viernes la Encuesta de Expectativas Económicas (EEE) de octubre, donde los analistas corrigieron al alza sus proyecciones para la inversión y el consumo de hogares en 2025.

Por: Catalina Vergara

Publicado: Viernes 10 de octubre de 2025 a las 08:59 hrs.

<p>Foto: Aton.</p>

