Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Macro
Macro

PIB en 2% y la inflación en la meta: las proyecciones económicas para los cuatro años venideros

Las cifras del FMI y del mercado anticipan un escenario similar al escenario observado recientemente, con un mercado laboral que sigue primando entre las deudas de la administración Boric.

Por: C. Vergara, C. León, A. Santillán y S. Valdenegro

Publicado: Lunes 17 de noviembre de 2025 a las 04:00 hrs.

<p>PIB en 2% y la inflación en la meta: las proyecciones económicas para los cuatro años venideros</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Con más de un 90% de la votación, la oposición no lograría la mayoría en ambas cámaras del Congreso
2
Empresas

Trama bielorrusa: Codelco califica de histórico el fallo y sostiene que la red investigada le costó cerca de US$ 20 millones
3
Economía y Política

Marco Enríquez-Ominami: "Nunca he visto una derrota mayor (de la izquierda)"
4
Mercados

Ramírez de LarrainVial: “El mercado debiese internalizar rápidamente una victoria con holgura de la derecha en segunda vuelta”
5
Economía y Política

Elección presidencial: Jara y Kast pasan a la segunda vuelta y Parisi sorprende en el tercer lugar
6
Internacional

Financial Times: La extrema derecha está a punto de ganar la presidencia de Chile
7
Elecciones

José Piñera, Cayetana Álvarez y José Luis Daza: las primeras reacciones internacionales a la primera vuelta electoral
8
Economía y Política

Se deteriora posición de Chile en ranking internacional sobre el mundo del delito
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete