El Consejo Fiscal levanta nuevas alertas respecto al proyecto del Gobierno que reemplaza al CAE

En un nuevo informe, el organismo advierte sobre la posibilidad de que no se generen ahorros netos para el Fisco en el largo plazo, como estima el Ejecutivo.

Nuevas alertas levantó este viernes el Consejo Fiscal Autónomo (CFA). Ahora, respecto a la tramitación de uno de los proyectos estrella del Gobierno: el que reemplaza el Crédito con Aval del Estado (CAE) con un nuevo sistema de Financiamiento Público para la Educación Superior (FES).

En un informe dado a conocer este viernes, la entidad advierte la posibilidad de que no se generen los ahorros en el largo plazo para el Fisco que proyecta el Ejecutivo, que superarían los US$ 3.400 millones en la fórmula original presentada al Congreso en octubre del año pasado.

Así, el reporte analiza el proyecto de ley en su versión disponible al 3 de diciembre de 2025, sin perjuicio de que algunos de sus componentes y recomendaciones podrían variar en caso de presentarse nuevas indicaciones al mismo.

Así, el Consejo pone en tela de juicio los informes financieros de la Dirección de Presupuestos (Dipres) que estiman que el proyecto generaría un ahorro fiscal neto a diez años, alertando que ese resultado depende de medidas distintas al mecanismo del FES, tales como la eliminación de las becas de arancel y la postergación de la extensión de gratuidad.

“Al respecto, el ahorro neto del mecanismo propio del FES al año diez es negativo en $ 358.500 millones de 2025 (0,09% del PIB proyectado). Al incluir los gastos institucionales el ahorro neto es negativo en $ 361.563 millones en pesos de 2025 (0,09% del PIB proyectado)”, calcula el CFA.

Además, el Consejo advierte que, si bien la situación de desembolsos mayores a las contribuciones fiscales del mecanismo utilizado en el FES se modera en el largo plazo, no se termina de revertir completamente en el período proyectado. A partir de la información enviada por Dipres que no está contenida en los informes financieros que acompañaron la iniciativa legal, el CFA alerta que el ahorro neto promedio del mecanismo inherente del FES proyectado a 74 años sería negativo en $ 118.391 millones de pesos de 2025 (0,03% del PIB proyectado).

Asimismo, el organismo considera que diez años no es un plazo suficiente para evaluar íntegramente el impacto fiscal de este proyecto, por lo que sugiere que en la discusión legislativa se amplíe la proyección en los informes financieros más allá de diez años.

"Además, considerando que en casi todo el período de proyección los desembolsos superan a las contribuciones del FES, es relevante que se realice un análisis de recuperación promedio por cohorte de estudiantes", recalcó la entidad.

A la vez, sugiere que los informes financieros del proyecto incluyan no solo los montos agregados del mecanismo del FES, sino también las variables y supuestos utilizados en su proyección, como el número total de usuarios por año, las cifras de aranceles regulados y las rentas estimadas para las personas en etapa de pago.

"De esta forma, el CFA recomienda que los informes financieros tengan un estándar similar al de los de las reformas de pensiones, en términos de variables, supuestos y plazos", agregan los consejeros.

El dictamen de Contraloría

El Consejo también aborda el polémico dictamen que emitió Contraloría a fines de octubre, cuando señaló que los aportes que realizará el Estado a los estudiantes para financiar su educación -que luego serán repuestos a través de un contribución con un máximo de pago de 20 años- deberían considerarse un "activo contingente" y no una operación bajo la línea -como considera el Gobierno-, lo que tendría implicancias relevantes para el gasto público.

“El FES no permite asignar un valor cierto a la obligación que tienen los usuarios de contribuir, lo que implica que dicha obligación no puede ser reconocida como un derecho financiero cierto y, consecuentemente, como un activo financiero del Fisco, o un pasivo financiero de los usuarios”, señala el CFA, advirtiendo que dichos desembolsos debieran ser considerados como un gasto y contabilizar su impacto sobre las finanzas del Estado.

También, remarca que la clasificación contable definitiva del FES -y, por ende, la ubicación de sus flujos sobre o bajo la línea- permanece sujeta a las definiciones que adopte el Ministerio de Hacienda tras el reciente dictamen de la Contraloría sobre la materia.

También el Consejo identifica riesgos fiscales relevantes para el resultado fiscal del proyecto y advierte que las proyecciones incluidas en los informes financieros del proyecto podrían variar si alguno de ellos se materializa.

“En particular, ciertos riesgos podrían reducir las contribuciones esperadas del FES o bien las entradas de recursos asociadas al plan de condonación bajo la línea, mientras que otros podrían implicar un mayor gasto”, alerta. Algunos de los riesgos son la mayor composición de estudiantes que no contribuyan, o bien, que contribuyan con montos bajos; y la subestimación de desembolsos por aranceles regulados, entre otros.