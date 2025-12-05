El mercado y Grau celebran: inflación llegaría a 3% a comienzos de 2026 y se asoma otro recorte de tasa en el horizonte
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) registró un alza mensual de 0,3% en noviembre, informó este viernes el INE.
Se cierra una semana en que los datos económicos no sorprendieron. Si el lunes el mercado recibió un Índice Mensual de Actividad Económica (Imacec) dentro de sus expectativas -un 2,2% versus el 2% que contemplaba el sondeo de Bloomberg-, este viernes la inflación dio en el clavo de las proyecciones.
El Índice de Precios al Consumidor (IPC) presentó un alza mensual de 0,3% en noviembre, muy en línea con los pronósticos de las últimas encuestas de analistas.
Algo que celebró el ministro de Hacienda, Nicolás Grau. “Son buenas noticias, porque están en línea con lo que esperaba el mercado”, señaló.
El avance se tradujo en que la inflación anual se mantuvo en 3,4% en el penúltimo mes del año.
“Destacaron las alzas en las divisiones de transporte, así como la de vestuario y calzado, y la disminución de la división de bebidas alcohólicas y tabaco”, dijo el Instituto Nacional de Estadísticas (INE) en su comunicado.
La primera y la segunda dimensiones registraron incrementos de 0,7% y 2,6%, respectivamente; mientras la tercera acusó un retroceso de 2,4%.
“Fue un dato positivo”, dijo el economista jefe para Chile de Credicorp Capital, Samuel Carrasco, y aseguró que representa una nueva sorpresa a la baja -sumada a la del mes previo- para el escenario base del Banco Central.
“De hecho, la inflación anual total y la inflación sin volátiles del cuarto trimestre se ubicarían cerca de 40 puntos base por debajo de lo esperado por la autoridad”, agregó.
En Scotiabank Chile resaltaron que a nivel de bienes si bien no se observaron aumentos de precios en magnitudes significativas, destacó por su incidencia el alza en el precio del pan, reflejando parte de los shocks de costos que ha enfrentado la economía este año, que incluyen tarifas eléctricas y costos laborales.
“Aunque octubre y noviembre fueron meses de buenas noticias respecto de la inflación, las dinámicas de los precios no permiten reconfortarse del todo: los servicios sin volátiles -el componente más nuclear de la canasta- cumplen cuatro años de estar sobre 4% y en los seis últimos meses ha estado pegada alrededor de 4,5%”, advirtió la economista jefa de Fintual, Priscila Robledo.
La meta, a la vuelta de la esquina
Asumiendo un cierre de año con una inflación en torno a 3,5%, los ojos de los analistas están puestos en el próximo, sobre todo porque después de casi un quinquenio sobre el 3%, los precios internos alcanzarían la meta establecida por el Banco Central a comienzos de 2026.
“Estamos cerca de la meta del 3% y todo indica que podremos llegar a ella durante el primer trimestre del próximo año”, aseguró Grau.
Algunos, como Bci Estudios y Scotiabank Chile, se la juegan incluso por enero.
De hecho, en Bci Estudios prevén que la inflación anual se situará bajo 3% durante, al menos, el primer semestre. “Tan pronto como en enero alcanzaríamos el ansiado 3% de inflación, o incluso algo marginalmente bajo aquello”, dijeron en Scotia.
“Está pendiente el pago de la deuda acumulada con las empresas distribuidoras de electricidad, producto del congelamiento de las tarifas en pandemia. Esto equivale a cerca de US$ 600 millones. De materializarse este ajuste, veríamos un incremento en torno al 10% en los precios de electricidad, elevando en tres décimas el registro inflacionario. Esto, de cualquier forma, no altera mayormente el panorama en materia de precios que se dibuja para los próximos meses”, sumaron desde el equipo liderado por el economista Sergio Lehmann.
JP Morgan ve la inflación “ligeramente” bajo 3% en marzo.
Relajamiento monetario
Tras el dato de noviembre, el mercado se entusiasmó aún más con un recorte de 25 puntos base (pb.) en la Tasa de Política Monetaria (TPM) en la reunión del martes 16 de diciembre.
El economista jefe para el Cono Sur de JP Morgan, Diego Pereira, ve un contexto “favorable” para una baja en el tipo rector hasta de 4,75% a 4,5%.
“Aunque la actividad económica se ha mostrado sólida, tanto la inflación general como la subyacente se sitúan cerca del objetivo del 3 %. El peso se ha fortalecido, impulsado por los sólidos precios del cobre y la creciente expectativa de un posible cambio en el liderazgo político. Salvo que se produzcan sorpresas importantes en las elecciones del domingo, esperamos que el Banco Central reduzca su tasa de referencia”, esbozó Pereira.
“La preocupación que tenía el Consejo por la evolución de la inflación subyacente debería haberse atenuado de forma significativa, dado los cuatro registros consecutivos apagados del IPC sin volátiles”, postularon desde Coopeuch.
En Scotiabank Chile sumaron la posibilidad de un recorte de enero debido al alcance de la meta.
