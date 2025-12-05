Grau celebra el IPC de noviembre y asegura que la meta del 3% se alcanzará en el primer trimestre de 2026

El ministro de Hacienda calificó como "buena noticia" que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) del undécimo mes del año haya sido acorde a las proyecciones del mercado.

En noviembre, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,3%, según informó este viernes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE).

La cifra estuvo en línea con las expectativas de los analistas de mercado, algo que celebró el ministro de Hacienda, Nicolás Grau.

“Son buenas noticias porque están en línea con lo que esperaba el mercado”, señaló el secretario de Estado.

El titular de Teatinos 120 también resaltó que la inflación anual se mantuvo en un 3,4%.

“De esta manera, estamos cerca de la meta del 3% y todo indica que podremos llegar a ella durante el primer trimestre del próximo año”, aseguró Grau.

Por otro lado, el ministro subrayó que mientras la inflación baja, las remuneraciones suben.

“Ayer conocimos la buena noticia de que completamos 32 meses consecutivos de alzas en remuneraciones reales. Es decir, de alzas de salarios que superan el alza del IPC. La variación real anual llegó a un 2,4% de estos salarios reales y la mensual desestacionalizada a 0,6%. Una clara señal de recuperación del poder adquisitivo”, mencionó.

“En conjunto, lo que estamos observando son señales de que la economía sigue avanzando. Inflación controlada, remuneraciones al alza, desempleo a la baja, en particular el femenino, inversión creciendo más del 5% y un crecimiento en torno al 2,5%. Por supuesto, queda mucho desafío pendiente, pero es indudable que nuestra economía sigue avanzando”, cerró el titular de Hacienda.