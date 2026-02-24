Precios al productor se elevan en enero impulsados por la minería

En el primer mes del año, el IPP anotó un avance mensual de 3,2% y alcanzó una variación anual de 14,2%.

En el primer mes del año, subieron las presiones de precios para las empresas. El Índice de Precios al Productor (IPP) registró una variación mensual de 3,5% en enero, según informó este martes el Instituto Nacional de Estadísticas (INE). El indicador alcanzó una variación anual de 14,2%.

El Índice de Precios de Productor de Minería (IPPMin) fue el que más influyó en el resultado del IPP general, con una variación de 6,8% en el primer mes del año. La clase más incidente en el resultado del indicador fue extracción y procesamiento de cobre, con un incremento de 7%. La serie anual se ubicó en un 27,2%.

El Índice de Precios de Distribución de Electricidad, Gas y Agua (Ipdega), en tanto, anotó una caída de 0,8% en enero. La clase que más destacó por su incidencia negativa en el resultado del indicador fue fabricación de gas; distribución de combustibles gaseosos por tuberías, con un descenso de 11,6%. El Ipdega registró una variación interanual de 6%.

Por su parte, el Índice de Precios de Productor de Industria Manufacturera (IPPMan) disminuyó un 0,8% respecto del mes anterior. La clase que más incidió negativamente en la variación del índice fue fabricación de productos de la refinación del petróleo, con una contracción de 8,1%. Así, el indicador manufacturero presentó una caída de 2,6% en 12 meses.