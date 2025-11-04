AmCham elige nuevos integrantes para directorio con participación récord de socios

El gerente general de la entidad destacó que se fortalece la misión de consolidar relación entre Chile y EEUU.

La Cámara Chilena Norteamericana de Comercio anunció este martes la elección de cuatro nuevos integrantes para el período 2026–2028, en un proceso que alcanzó una participación histórica de 84%, según comunicaron.

Los ejecutivos electos, en orden alfabético, fueron Cristina Bitar, socia directora de Azerta comunicación estratégica; Mario Larenas, country manager de Freeport-McMoRan; Andrés Merino, presidente del directorio de AFP ProVida; y Felipe Ramírez, country manager de Amazon Web Services.

“Hemos alcanzado un nivel de participación récord, con un número histórico de empresas socias emitiendo su voto. Este compromiso no solo fortalece nuestra misión de consolidar las relaciones comerciales entre Chile y Estados Unidos, sino que también impulsa una comunidad empresarial que apuesta por la innovación, el crecimiento y contribuir al desarrollo de mejores políticas públicas en beneficio de nuestro país”, destacó la gerente general de AmCham Chile, Paula Estévez.

De esta manera, el directorio de la entidad para el período 2026 será integrado además por Kathleen Barclay, Javier Dib, Nicolás Goldstein, Soledad Jeria, Sandra Monteiro, Jorge Nazer y Francisco Pérez Mackenna.

Amcham Chile también agradeció la labor y liderazgo de los directores salientes: Macarena Gatica, Cristian Barrientos, Sandra Monteiro, y Susana Sierra, CEO de BH Compliance.