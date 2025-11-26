Andrea Soto es designada como la nueva superintendenta de Seguridad Social

El proceso, que culminó tras la decisión del Presidente Boric, recibió 184 postulaciones. La abogada ha desarrollado su trayectoria en distintos organismos del sector público.

El Presidente Gabriel Boric nombró a la abogada Andrea Soto Araya como nueva superintendenta de Seguridad Social (Suseso), luego de completarse el concurso de Alta Dirección Pública (ADP) iniciado en agosto. Con esta designación, la autoridad asumirá la conducción de un organismo clave para la supervisión del sistema de seguridad social del país.

Soto es abogada de la Universidad de Chile, magíster en Regulación de la Universidad Adolfo Ibáñez y diplomada en Políticas Sociales, Desarrollo y Pobreza de la Universidad Alberto Hurtado. Su trayectoria ha estado marcada por el trabajo en instituciones públicas vinculadas a políticas sociales, previsionales y laborales.

Entre sus primeros roles se desempeñó como asesora jurídica en el Ministerio de Desarrollo Social y en la Fundación Nacional para la Superación de la Pobreza. Posteriormente, entre 2014 y 2017, fue jefa de la División Jurídica del Ministerio del Trabajo y Previsión Social. Más tarde, entre 2017 y 2018, ejerció -vía ADP- como jefa jurídica del Instituto de Previsión Social (IPS).

Desde entonces ha ocupado cargos de liderazgo jurídico en distintas reparticiones: entre 2018 y 2022 lideró el Departamento Jurídico de la Agencia de Calidad de la Educación y, desde marzo de 2022 hasta la actualidad, se desempeñó como jefa de la División Jurídica de la Subsecretaría del Trabajo.

El proceso de selección se abrió en agosto y convocó a un total de 184 postulantes. La empresa encargada de la búsqueda realizó las evaluaciones iniciales y, posteriormente, el Consejo de Alta Dirección Pública entrevistó a siete candidatos. En octubre, el organismo envió al Presidente la nómina final para la designación, que culminó con el nombramiento de Soto.