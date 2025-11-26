Canciller se reúne con alta representante de la UE para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad

El canciller Alberto van Klaveren y la alta representante de la Unión Europea para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Kaja Kallas, encabezaron este miércoles en Bruselas el primer Consejo Conjunto que pone en marcha la gobernanza del Acuerdo Marco Avanzado (AMA).

La aplicación provisional del tratado permite que las partes comiencen a beneficiarse de inmediato de los componentes políticos y de cooperación del AMA, al tiempo que han seguido profundizando sus relaciones comerciales y de inversión en el marco del Acuerdo Comercial Interino, que entró en vigor en febrero pasado, eliminando la mayoría de los aranceles restantes sobre bienes, facilitando un mayor comercio de servicios y haciendo más fácil hacer negocios. A octubre, el intercambio comercial con la UE subió 12% en relación con el mismo período del año anterior, alcanzando los US$ 18.503 millones.