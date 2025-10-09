Candidaturas presidenciales expondrán propuestas para enfrentar la pobreza

Encargados programáticos de las candidaturas presentarán propuestas para superar la pobreza este 16 de octubre en seminario organizado por el FOSIS, la VID de la Universidad de Chile y el Diario Financiero.

Actores públicos, privados, políticos, académicos, expertos y ciudadanía se reunirán el próximo jueves en el marco de un encuentro para analizar y debatir los logros y desafíos de las actuales políticas públicas enfocadas en la superación de la pobreza.

El seminario contará con la participación de los encargados programáticos de las candidaturas presidenciales, quienes expondrán las propuestas de los abanderados sobre este tema. Además, habrá paneles para debatir sobre la nueva forma de enfrentar la pobreza, desde la innovación y la cohesión social.

La cita comenzará con la bienvenida de la rectora de la Universidad de Chile, Rosa Devés, y de la ministra de Desarrollo Social y Familia, Javiera Toro. Luego el director nacional del FOSIS, Nicolás Navarrete, expondrá sobre el impacto histórico de los distintos enfoques para abordar desde las políticas públicas la superación de la pobreza en Chile, con especial énfasis en los logros recientes en materia de innovación, cohesión social y solidaridad. Tras ello, los representantes programáticos de las candidaturas presidenciales presentarán las propuestas en esta materia de las y los postulantes a La Moneda.

La innovación social y la solidaridad como factor fundamental para la superación de la pobreza serán abordadas por expertos como el presidente de la Comisión Nacional de Evaluación y Productividad, Raphael Bergoeing; el director del Centro de Políticas Públicas UC, Ignacio Irarrázaval; la directora de Innovación Social de la Universidad de Chile, Anahí Urquízar; y el secretario ejecutivo del Hogar de Cristo y miembro de la Comisión Asesora Presidencial para la Medición de la Pobreza, Juan Cristóbal Romero.

Adicionalmente, el consejero de la Sociedad de Fomento Fabril (Sofofa); Juan Manuel Santa Cruz; la presidenta de la Fundación Superación de la Pobreza; Andrea Repetto; y los destacados académicos Kathya Araujo y Dante Contreras, abordarán la cohesión social como factor habilitante para la generación de políticas pública efectivas que aborden los factores multidimensionales de la pobreza.

"Creemos que la reflexión sobre este tema debe contar el Estado, el mundo privado, la sociedad civil y la academia, para así construir un consenso como país acerca de cómo avanzar en la materia. La pobreza es un fenómeno que va cambiando de acuerdo con el contexto social y económico y debemos contar con una ruta de largo plazo que dote de herramientas actualizadas a nuestras instituciones para abordarla”, dijo el director del FOSIS.

Pobreza en cifras

Durante las últimas décadas, Chile ha reducido sus índices de pobreza por ingreso y más de 10 millones de personas han superado esta situación. La carencia de recursos económicos, que en la década de los 90 afectaba el bienestar de cerca de la mitad de las personas del país, se redujo, de acuerdo con la última encuesta Casen (2024), a un 6,5%. Pero hoy, este fenómeno ha cambiado su rostro y sus expresiones sociales. En la actualidad 3,4 millones de personas están expuestas a volver a la pobrezaante cambios o contingencias en su vida diaria. Es decir, son vulnerables.

En la instancia también se abordarán los alcances del informe recientemente entregado por la Comisión Experta Asesora Presidencial para la Actualización de la Medición de la Pobreza, que entregó recomendaciones para establecer nuevos criterios para medir pobreza.

La actividad es organizada por el Fondo de Solidaridad e Inversión Social (FOSIS), la Vicerrectoría de Innovación Social de la Universidad de Chile (VID) y Diario Financiero.