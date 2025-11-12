Comienza la cuenta regresiva: Jara y Kast hacen sus cierres de campaña en Santiago
Acompañada de dirigentes de los nueve partidos que componen el pacto Unidad por Chile, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, realizó un masivo cierre de campaña en Maipú, donde enfatizó la necesidad de avanzar en la defensa de los derechos sociales y no retroceder ante sectores extremos de derecha, apuntando a los candidatos de la oposición.
El candidato presidencial republicano, José Antonio Kast, cerró su campaña este martes con un Movistar Arena lleno de banderas y carteles con su lema principal: “La fuerza del cambio”. La jornada estuvo marcada por un duro discurso contra el actual Gobierno y la candidata del oficialismo.
