Comienza la cuenta regresiva: Jara y Kast hacen sus cierres de campaña en Santiago

Acompañada de dirigentes de los nueve partidos que componen el pacto Unidad por Chile, la candidata presidencial del oficialismo, Jeannette Jara, realizó un masivo cierre de campaña en Maipú, donde enfatizó la necesidad de avanzar en la defensa de los derechos sociales y no retroceder ante sectores extremos de derecha, apuntando a los candidatos de la oposición.