Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Compañías defienden el rol y ventajas del gas en la transición energética y alertan sobre la seguridad de las renovables

Abastible indicó que el gas es una opción válida para la transición energética, mientras Iberdrola dijo que el desarrollo de las renovables se basó en precio y no en seguridad del sistema.

Por: Sandra Burgos, desde Madrid, España

Publicado: Viernes 12 de septiembre de 2025 a las 11:18 hrs.

<p>Compañías defienden el rol y ventajas del gas en la transición energética y alertan sobre la seguridad de las renovables</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Economía y Política

Chile Day debuta en Madrid con una concurrida recepción en casa del embajador Velasco
2
Economía y Política

Rodrigo Aravena, economista jefe de Banco de Chile: “Implícitamente, se puede prever del Informe que la tasa neutral está sobre 4%”
3
Economía y Política

Consejero del Banco Central defiende estudio sobre impacto de salario mínimo y 40 horas, pese a discrepancias de Boric: “El efecto está”
4
Internacional

Murdoch sella un acuerdo de sucesión de US$ 3.300 millones para entregar el imperio a su hijo mayor
5
Empresas

Gobierno propone aumentar en US$ 5 las tasas de embarque de viajes internacionales aludiendo a desajuste fiscal
6
Empresas

Un exCEO de Vale, un exdirector ejecutivo de Anglo y una exministra de Defensa integran grupo internacional que auditará tragedia de El Teniente
7
Empresas

La visita del líder de la matriz de Cruz Verde y Oxxo a Chile: "Vemos muchas oportunidades para que nuestros negocios sigan creciendo"
8
Economía y Política

Expresidente Frei llama a terminar con la permisología en el inicio de Chile Day en Madrid
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Innovación y Startups Laboral & Personas Construcción Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete