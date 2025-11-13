Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Defensa de Pardow entrega descargos y alega que acusación desconoce atribuciones reales del Ministerio de Energía

El texto de 121 carillas explica con detalle los supuestos equivocados de los acusadores sobre las responsabilidades del cargo y de los organismos involucrados en lo que concluyó con supuestas alzas en la cuenta de la luz.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Miércoles 12 de noviembre de 2025 a las 22:44 hrs.

Claudia Rivas empresas investigación Senado acusación constitucional Congreso Ministerio de Energía electricidad
<p>Defensa de Pardow entrega descargos y alega que acusación desconoce atribuciones reales del Ministerio de Energía</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Mercados

Mercado entra en modo elecciones: BTG, Credicorp y LarrainVial analizan escenarios mientras el IPSA alcanza nuevo récord
2
DF MAS

El cumpleaños más feliz de Julio Ponce Lerou
3
Economía y Política

Cómo quedó conformado el equipo de Estudios de BICE tras la fusión
4
Empresas

Leonidas Vial y Colpatria toman la delantera en la carrera para quedarse con Banmédica
5
Economía y Política

WhatsApp 2.0: El fallo que respaldó a trabajadora que revisó el chat de su jefatura y que desató críticas de los abogados
6
Mercados

Bolsa chilena imparable: IPSA se dispara casi 2% y cierra al borde de 9.900 en un cuarto máximo histórico consecutivo antes de las elecciones
7
Empresas

Grupo Patio toma control de firma ligada a Gonzalo Martino y refuerza su apuesta industrial
8
Economía y Política

Presupuesto 2026: Marcel defiende recaudación de la Ley de Cumplimiento Tributario y vuelve a apuntar contra el recorte de gasto que promete Kast
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Construcción Fondos de Inversión Innovación y Startups Entre Códigos Laboral & Personas Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete