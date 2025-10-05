Encuesta Criteria: Jara baja a 27% de las preferencias y Kast queda a un punto de la candidata oficialista
Evelyn Matthei se mantiene el tercer lugar con un alza de tres puntos, que la deja con 17%, arroja el sondeo.
En la recta final de la contienda presidencial, la encuesta Criteria reveló hoy que Jeannette Jara se mantiene en el primer lugar, pero con una baja de tres puntos, quedando con 27%, seguida por José Antonio Kast con 26%, quien sube dos puntos mientras Evelyn Matthei se mantiene el tercer lugar con un alza de tres puntos, que la deja con 17%.
Luego siguen Johannes Kaiser que mantiene 10% y Franco Parisi con 8%, bajando un punto desde la medición anterior. En tanto que Harold Mayne-Nicholls sube un punto y queda en 4%, mientras que Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés logran 1%. Un 6% no manifiesta preferencia por algún candidato presidencial, indica el sondeo.
En un escenario de segunda vuelta entre la abanderada oficialista y el candidato republicano, José Antonio Kast superaría a Jeannette Jara con 47% frente a 36%. Un 17% votaría nulo o blanco, resalta Criteria.
¿Qué pasaría en Jara versus Matthei? La presidenciable de Chile Vamos también se impondría a Jara con 41%, dos puntos más que la medición previa, versus 34% de la abanderada comunista. Pero en este escenario suben quienes votan nulo o blanco, que llegaría a 25%.
Por otro lado, la encuesta Criteria revela que la aprobación del presidente sube tres puntos y se sitúa en 34%, mientras que su desaprobación baja dos puntos llegando a 58%. La aprobación del gobierno sube un punto para quedar en 31% y la desaprobación baja uno quedando en 61%.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
