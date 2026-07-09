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Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores:“Existen argumentos sólidos para descartarmedidas que restrinjan el comercio (de EEUU) con Chile”

El canciller afirmó que varias empresas estadounidenses ven “con buenos ojos el proyecto de reconstrucción”, porque saben que es la vía que facilitará la inversión extranjera en el país.

Por: Rodolfo Carrasco

Publicado: Jueves 9 de julio de 2026 a las 04:00 hrs.

Rodolfo Carrasco Cancillería Estados Unidos Comercio inversión extranjera
<p>Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores:“Existen argumentos sólidos para descartarmedidas que restrinjan el comercio (de EEUU) con Chile”</p>

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