Francisco Pérez Mackenna, ministro de Relaciones Exteriores:“Existen argumentos sólidos para descartarmedidas que restrinjan el comercio (de EEUU) con Chile”

El canciller afirmó que varias empresas estadounidenses ven “con buenos ojos el proyecto de reconstrucción”, porque saben que es la vía que facilitará la inversión extranjera en el país.

Escalas en Nueva York y Washington tuvo la gira que desarrolló esta semana el ministro de Relaciones Exteriores, Francisco Pérez Mackenna, en Estados Unidos, con el fin de dar a conocer los planes del gobierno para atraer inversiones. Un marco que incluyó reuniones con autoridades en medio de la decisión de establecer aranceles adicionales que estudia la Casa Blanca y que podría afectar a Chile.

Al hacer un balance desde la capital estadounidense, el canciller resalta que con el país del norte “tenemos una relación estratégica, madura y de largo plazo”.

Muestra de ello fue el diálogo con el secretario de Estado, Marco Rubio, por casi 50 minutos.

- ¿Cómo definiría el ánimo que encontró en las autoridades y el mundo empresarial frente a Chile y los planes económicos del gobierno?

- Encontramos un ánimo excelente, muy positivo y constructivo con el gobierno del Presidente Kast. Ven con buenos ojos el proyecto de reconstrucción porque saben que es la vía que va a facilitar la llegada de más inversiones extranjeras. Hay altas expectativas en que podamos salir del estancamiento y volver a crecer con fuerza.

- Y los empresarios estadounidenses, ¿cómo recibieron los la invitación a invertir en Chile?

- Vemos mucho interés de empresas estadounidenses en invertir en Chile. Algunas, como Amazon o Walmart, ya lo están haciendo, pero vemos interés de otras compañías que están viendo dónde ir y ven en Chile un nuevo ciclo que apoya la inversión privada, que quiere ayudar a que los proyectos se hagan realidad, con reglas claras, con seguridad jurídica. Esto permite proyectarse en el largo plazo. Les hablamos de nuestro programa Choose Chile, que busca atraer inversiones al país. Además, les transmitimos que tenemos en el Congreso proyectos de reducción de impuestos, de invariabilidad tributaria, de reducción de la permisología y enfatizamos que somos un país estable, con respeto a las instituciones y las leyes.

- ¿Qué pruebas presentará Chile ante la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos, USTR, para desestimar la acusación de “trabajo forzoso” que argumenta EEUU para aplicar un arancel adicional?

Antes de la reunión con el representante de Comercio de Estados Unidos, nos juntamos con el embajador Andrés Ergas y los exportadores chilenos a delinear la estrategia conjunta en este tema.

“Reiteramos que Chile es un socio confiable y seguro... las exportaciones chilenas juegan un rol valioso en la cadena de producción estadounidense”.

Nuestra estrategia ante la USTR se basa en tres pilares. Mostrar las acciones concretas que Chile ha desarrollado para prevenir y combatir el trabajo forzoso: nuestro marco laboral, la fiscalización, los compromisos internacionales asumidos y el trabajo en curso para evaluar nuevas herramientas vinculadas a la prohibición de importaciones producidas total o parcialmente con trabajo forzoso. Explicar que la relación económica entre Chile y Estados Unidos es estratégica, complementaria y mutuamente beneficiosa. Chile exporta a ese mercado alimentos, carnes, salmones, frutas, productos forestales, minerales y otros insumos clave, que son relevantes para sus consumidores y cadenas productivas; y poner en valor la trayectoria de nuestro intercambio bajo el TLC. Es una relación basada en reglas claras, confianza y complementariedad, por lo que creemos que existen argumentos sólidos para descartar medidas que restrinjan injustificadamente el comercio con Chile.

- Tras sus reuniones con Marco Rubio y Jamieson Greer ¿bastará la afinidad de los Presidentes Trump y Kast para frenar esta medida proteccionista?

- Estamos en un momento de mucha solidez en las relaciones entre Chile y Estados Unidos y fue el propio secretario Rubio quien lo expresó así. Pero creo que la principal herramienta que tenemos para enfrentar el tema arancelario es la existencia de un TLC (Tratado de Libre Comercio), que data del año 2003 y da cuenta de una excelente relación comercial.

También es relevante señalar que esta es no es una medida solo contra Chile, sino para 60 países; y, en nuestro caso, hemos desarrollado una estrategia en conjunto con los distintos gremios empresariales para exponer nuestro caso y reiterar que Chile es un socio confiable y seguro. Así se lo planteamos al representante comercial de EEUU, Jamieson Greer, con quien me reuní esta semana y a quien le transmití las inquietudes de los sectores afectados por las alzas de los aranceles comerciales.

Las exportaciones chilenas juegan un rol valioso en la cadena de producción estadounidense, abasteciendo al país con minerales críticos, alimentos, materias primas y bienes para la industria; y creo que esos planteamientos fueron escuchados y tuvimos una conversación muy fructífera en la cual se enfatizó la alianza estratégica que existe entre ambos países, así es que esperamos poder alcanzar un entendimiento sobre esta materia.

- En septiembre el Presidente José Antonio Kast viaja a la asamblea de la ONU. ¿Se está gestionando alguna reunión bilateral con el Presidente Trump?

- La Asamblea General es el encuentro multilateral más importante, donde se reúne gran parte de los líderes del mundo, quienes aprovechan de buscar espacios para dialogar. Por supuesto que el interés siempre está y, para eso, deben buscarse las instancias y los espacios en las agendas para concretar un encuentro.