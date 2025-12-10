Jara pide definiciones a Kast por 40 horas y el exdiputado niega cambios: "No vamos a quitar ningún derecho adquirido"

"No vamos a terminar con la PGU, no vamos a terminar con las 40 horas, no vamos a terminar con la indemnización, no se va a acabar el mundo, va a mejorar”, dijo el candidato presidencial de la oposición ante las preguntas de Jeannette Jara.

Al cierre del primer bloque del debate presidencial de Anatel, la ronda inicial de preguntas cruzadas fue inaugurada por Jeannette Jara, quien le realizó dos consultas a José Antonio Kast.

La primera fue: “¿Te has preguntado si el tono divisorio que pones en el país, poniendo a los buenos de un lado y a los malos de otro, nos hace realmente bien? ¿Te has preguntado quizá si lo que la ciudadanía espera de ti como candidato a la Presidencia son propuestas y no solamente críticas y denostaciones personales, familiares o de amistades, como lo haces permanentemente?”.

Ante el emplazamiento, Kast realizó una contrapregunta: “¿Cómo se puede convencer al Gobierno de que persigan a los delincuentes y no los indulten? ¿Cómo convencerlos de que recuperen el control de las cárceles? ¿Cómo convencerlos de que cierren las fronteras?”.

“¿Has visto cómo viven las personas en los sectores populares, del susto que tienen de ir a un Cesfam donde van a rematar a un miembro de una banda?”, volvió a cuestionar el republicano.

La segunda consulta fue por la ley de 40 horas. La abanderada de Unidad por Chile lanzó: “Tú has dicho que es mentira que las van a eliminar, pero además tu programa lo dice explícitamente, que las vas a suspender para las PYME, ¿por qué quieres hacer eso si la gente tanto tiempo ha estado por tener más tiempo con su familia y cuidar a sus hijos? ¿Cuál es la idea?”.

“¿Cuál es tu afán de que la gente se quede en el trabajo?”, planteó la exministra a su contrincante.

Kast respondió enfático: “No vamos a tocar las 40 horas, lo que vamos a hacer es mejorar lo que usted hace en esas 40 horas porque va a tener más oportunidades, y le vamos a garantizar que después de las 40 horas usted va a llegar a su casa, no va a tener que tener temor de que lo asalten, que le quiten el auto, que lo asesinen. Entonces, siempre hemos dicho que no vamos a quitar ningún derecho adquirido. No vamos a terminar con la PGU, no vamos a terminar con las 40 horas, no vamos a terminar con la indemnización, no se va a acabar el mundo, va a mejorar”.

Kast pregunta a Jara

En el segundo bloque de preguntas cruzadas, Kast le preguntó a Jeannette Jara por el rol que tuvo en los comités políticos del Ejecutivo, apuntando a una fecha específica: el 6 de septiembre de 2022, cuando el Presidente Gabriel Boric realizó su primer ajuste ministerial.

El aspirante sostuvo que en esas reuniones se abordaron temas como los indultos, el caso del subsecretario del Interior Manuel Monsalve y la situación habitacional de Viña del Mar, y le pidió a su contendora precisar su postura en esas instancias.

Jara respondió, manteniendo el tono confrontacional que sostuvo en todo el encuentro: “Hice importantes obras por el país. A diferencia de ti, que estuviste 16 años de diputado y que hiciste bien poco, la verdad”.

Y en un tono irónico, recordó que la ciudadanía aprobó 19 leyes presentadas por Kast, de las cuales, según dijo, 14 “eran poco significativas”. Sin embargo, valoró una de ellas, la que permite comprar lentes sin receta médica, afirmando que era “muy buena” porque contribuía a mucha gente que no podía tener acceso al oftalmólogo.

Al ser interpelada por Kast nuevamente por el caso Monsalve, señaló: “Como tú bien lo sabes, me enteré después, porque este tema no se trató en el comité político”.

Como ejemplo de su gestión, Jara afirmó que, en su rol de ministra, sí había desvinculado “inmediatamente” al exsubsecretario de Previsión Social, Christian Larraín, cuando fue denunciado por un caso de acoso.

Frente a la pregunta de fondo, agregó que “lo primero fue entregar mi opinión para la conducción del país, con todas las dificultades que esto tiene” y que, además, su gestión estuvo enfocada en recuperar una cantidad importante de empleo en el país y contribuir a las directrices del Banco Central para que se rebajara la inflación.

En esa materia, también refutó la cifra de un millón de personas desempleadas planteada por Kast, insistiendo en que el número era menor: “Sé preciso. Tú sabes que son menos. Son 850.000 (...) La diferencia es que yo sí he hecho cosas para que salgan de esa situación”, arremetió Jara.

Finalmente con el reloj en contra, tras la pregunta sobre el cómite ejecutivo cuestionó la experiencia de su contendor y su comprensión del funcionamiento del Estado, asegurando que estos no eran “asambleas”.

“Demuestran efectivamente tu desconocimiento de cómo funciona el Estado y los comités políticos. Lo cierto es que los temas se ven en distintas instancias porque hay distintos niveles de responsabilidad”, concluyó la abanderada de Unidad por Chile.