Jara reitera criticas a Kast y ratifica presencia en “Bad Boys”

La candidata de Unidad por Chile, Jeannette Jara , volvió a cuestionar este jueves a su contrincante de cara a la segunda vuelta presidencial, el abanderado del Partido Republicano, José Antonio Kast.

En un punto de prensa, donde estuvo acompañada de Gonzalo Winter e Irací Hassler, la tarde de este jueves reiteró que el exdiputado aún no da detalles respecto al recorte de US $ 6.000 millones que planea hacer. “No hay que tener propuestas clandestinas con recortes que se anuncian pero no se dicen cuáles son los beneficios sociales que se van a disminuir”, dijo.

Pero las críticas no se limitaron a ello, sino que también a la decisión de Kast de no participar en todos los debates que quedan antes de la segunda vuelta, algo que generó una alta molestia en la candidata del oficialismo. “No puedo creer que no esté disponible para debatir. Qué falta de coraje, realmente. Si cree que sus ideas son las mejores para Chile, al menos debe tener la capacidad de defenderlas y de dar respuesta a propuestas que hasta ahora son clandestinas”, dijo, y agregó que ella estará presente en cada uno de los debates.

Reconfirmó, además, que aceptará la invitación de Franco Parisi e irá al streaming “Bad Boys”.

TE PUEDE INTERESAR {{if(link!='')}}{{/if}} {{if(link=='')}}{{/if}} {{if(fotofija_comun600!='')}} {{/if}} {{if(fotofija_comun600=='')}} {{/if}} {{if(link!='')}} {{/if}} {{if(link=='')}} {{/if}} {{_txt_titular}} {{if(_txt_bajada!='')}} {{_txt_bajada}} {{/if}}

Otro tema abordado por la abanderada oficialista fue la polémica que se generó luego de que se viralizara un video de su jefe estratégico de campaña, Darío Quiroga, en contra de Parisi y en particular contra la hermana de éste, Zandra.

“Esa es la que se llama Zandra, pero con Z. No sé si por razones de inmigración o por razones de flaiterío. Pero se llama Zandra con Z”, fueron parte de las declaraciones de Quiroga.

“Esto ocurrió muy anteriormente a la campaña. Y además hubo un momento en el cual hubo disculpas públicas. Disculpas privadas también”, dijo Jara, y agregó que “a mí no me gusta los dichos clasistas. Yo no soy esa clase de persona, no uso ese lenguaje y me parece que es inadecuado”, cuestionó.

Consultada respecto a si sacará a Quiroga de su equipo, Jara planteó que “soy una persona que toma decisiones, y que sabe asumir tanto los costos de las decisiones que toma, siempre y cuando estén por sobre el bien del país. Así que lo informaré oportunamente. No descartó ni confirmó porque es una decisión que autónomamente, como candidata a la presidencia de Chile, voy a tomar”.