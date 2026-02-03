Kast desde Europa: "Defender la seguridad no es autoritarismo. Defender la libertad no es extremismo"

El mandatario electo sostuvo que “hoy vivimos una paradoja inquietante mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”.

En el marco de su participación en la VII Cumbre Transatlántica, que reunió en dependencias del Parlamento Europeo en Bruselas, Bélgicas, a representantes políticos de América, África y Europa, el Presidente electo, José Antonio Kast, desarrolló un mensaje centrado en temas políticos y también valóricos.

"La libertad, la dignidad y el respeto por la persona humana siguen siendo los pilares irrenunciables de toda la civilización democrática”, partió señalando.

Indicó en el inicio de su gira por Europa que “cuando esos pilares se debilitan, no se cae solamente el sistema político, en el cual varios de nosotros estamos insertos”, porque si esos pilares se debilitan, se debilita la familia, se silencia la conciencia, se fragmenta la sociedad y “se erosiona la democracia desde dentro”.

Kast planteó que “hoy vivimos una paradoja inquietante. Mientras más se habla de derechos, más se restringe la libertad”, en circunstancias que la inseguridad domina las calles: “Cuando el crimen reemplaza al Estado, cuando las familias y comunidades viven atemorizadas, la democracia se vacía de contenido, porque la libertad se vuelve una mera ilusión”.

Por eso, dijo que “defender la seguridad no es autoritarismo. Defender la libertad no es extremismo. Defender el orden no es regresión. Es simplemente defender las condiciones básicas para que cada sociedad pueda vivir y desarrollarse plenamente”.

Kast afirmó que “estamos experimentando los frutos de una cultura dominada por los ismos, como el ambientalismo extremo, que prioriza la naturaleza por sobre el ser humano. El animalismo radical. Nadie puede decir que nosotros no queremos y respetamos a los animales, pero ese animalismo radical antepone a los animales sobre la dignidad del ser humano”.

El mandatario electo sumó “el feminismo ideológico, que enfrenta a hombres y mujeres en lugar de dignificarlos por igual. El indigenismo radical, que reemplaza a la integración y a la valoración de todos los miembros de la sociedad, independiente de su origen por la fragmentación y la confrontación permanente, que es algo que vivimos en nuestras naciones y los que venimos de Sudamérica así lo evidenciamos”.

Indicó que “estos ismos no buscan la justicia, buscan el poder, el poder mal entendido. No buscan la igualdad, sino que promueven la división. No buscan fortalecer la democracia, sino vaciarla y capturarla. Frente a esto, nuestra respuesta no es el odio ni la caricatura. Nuestra respuesta es la defensa de la naturaleza humana y el sentido común”.

El mandatario electo aseguró que “defender la dignidad humana es un acto de rebeldía vanguardista al día de hoy, que mira hacia el futuro con optimismo” y que “defender la democracia real es un acto de responsabilidad histórica”.

En la capital belga, Kast se reunió con miembros del Grupo de los Conservadores y Reformistas Europeos (ECR), y con europarlamentarios del Grupo Patriotas por Europa.

Este miércoles seguirá su gira por Europa con reuniones en Hungría e Italia, donde adelantó que “el objetivo es fortalecer nuestras relaciones fortalecer y explicarles que Chile va a seguir por la senda de progreso, estabilidad y de certeza jurídica para personas e inversiones”, y que seguridad y migración también serán abordados.