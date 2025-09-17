Los cinco nombres que eligió José Antonio Kast para liderar los ejes principales de su propuesta

Los focos son seguridad, economía, social, infraestructura e institucionalidad. Cada área opera con comisiones temáticas, sumando hoy 27 grupos de trabajo y cerca de 140 profesionales y voluntarios.

A diferencia de quienes serían sus principales contendores, el abanderado presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, no se ha dedicado a mostrar un gran despliegue de fichajes en los distintos sectores programáticos. Sin embargo, con el correr del tiempo ya se han ido definiendo los nombres que lideran en sus filas.

El modelo de trabajo que viene desarrollándose en la campaña de Kast se articula a través del centro de estudios Ideas Republicanas (y profesionales asociados) que coordina el trabajo programático en cinco áreas principales: seguridad, economía, social, infraestructura e institucionalidad.

Un hito clave en esta configuración fue el 10 de julio, cuando Kast le dio la bienvenida a Jorge Quiroz como coordinador económico del comando, quien ya venía hace años, de manera independiente, trabajando en una propuesta económica para el país al interior de su consultora, Quiroz & Asociados.

El eje seguridad está a cargo de la abogada y expresidenta del Consejo Constitucional, Beatriz Hevia; mientras que el área social es liderada por María Jesús Wulf, socióloga y subdirectora de Acción Republicana.

Se suma el ingeniero civil industrial y exconvencional constituyente, Martín Arrau, en el área de infraestructura; y el abogado y actual Encargado de Estudios de Ideas Republicanas, Patricio Cuevas, en institucionalidad.

Según explicaron a DF desde el comando de Kast, cada área opera con comisiones temáticas, sumando hoy 27 grupos de trabajo y cerca de 140 profesionales y voluntarios expertos. Cada comisión tiene un coordinador y equipos técnicos que han levantado diagnósticos y diseñado propuestas.

El foco -dijeron- está en un plan de gobierno completo, que incluye medidas legislativas, administrativas y de gestión para los primeros 90 días y para todo el período presidencial. Apuntan a “contar con un Estado que garantice seguridad, promueva el desarrollo económico y haga de la educación el motor del progreso, siempre poniendo a las personas y las familias en el centro”, afirmaron.

Quien está detrás de toda esta estructura es la abogada y directora ejecutiva de Ideas Republicanas, Carmen Soza.

Al interior del equipo destacan otros nombres como el economista y exconvencional, Bernardo Fontaine, quien está a cargo de “Desafío 90”, el plan de implementación que tienen para los primeros 90 días de Gobierno; y el exsuperintendente de Bancos, Mario Farren, quien está apoyando a Quiroz en el área de mercado de capitales.

Además, DF pudo confirmar otros nombres que se han sumado al grupo: en salud, la exdirectora económica y de gestión de la Facultad de Medicina de la UC, María Rosa Millán; en vivienda, el arquitecto Iván Poduje; y, en minería, el exsubsecretario de las carteras de Medio Ambiente, Minería y Energía, Ricardo Irarrázabal.