Ministros del equipo económico asistirán a encuentro de Asimet

Con la presencia de los ministros de Hacienda, Nicolás Grau, y de Economía y Energía, Álvaro García, la Asociación de Industrias Metalúrgicas y Metalmecánicas (Asimet), celebrará este miércoles sus 87 años de existencia en su tradicional cena anual.

En la ocasión, el presidente del gremio, Fernando García, hará un diagnóstico sobre el estado de la industria y dará a conocer una encuesta realizada a las empresas socias del gremio en relación a sus expectativas de crecimiento para el próximo ciclo político.