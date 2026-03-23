Oscar Hasbún, director de Hapag-Lloyd: fin de la guerra no tendría como “efecto inmediato” una normalización del tránsito por el estrecho de Ormuz

El ejecutivo advirtió que la seguridad de las tripulaciones y los riesgos persistentes podrían mantener bloqueada la principal ruta del petróleo mundial.

El director de Hapag-Lloyd, Oscar Hasbún, alertó que el eventual término de la guerra en Medio Oriente no garantizará una reapertura inmediata del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo. Según explicó, la seguridad de las tripulaciones y la persistencia de riesgos operativos podrían mantener inhabilitado el tránsito, prolongando el impacto económico global.

En el marco del Seminario Económo DF, el jueves pasado Hasbún subrayó que el conflicto en la zona tiene implicancias que van más allá de lo geopolítico, debido al rol crítico del estrecho de Ormuz en el transporte energético. “El 23% del petróleo cruza por ahí y no puede salir por otro lado”, enfatizó, destacando que se trata de una arteria insustituible para el abastecimiento global.

En ese contexto, advirtió que el inédito cierre actual podría extender sus efectos en el tiempo, incluso si cesan las hostilidades. Como ejemplo, mencionó la situación del Canal de Suez, que tras ataques puntuales a embarcaciones lleva más de dos años operando con severas restricciones. “Aquí puede ocurrir perfectamente que el conflicto termine y que el estrecho de Ormuz siga inhabilitado de operar o de operar normalmente”, señaló.

El ejecutivo explicó que uno de los factores clave es la naturaleza de la industria naviera: los buques que transportan carga y petróleo no están diseñados para escenarios bélicos, y sus tripulaciones -trabajadores civiles- son la principal prioridad de las compañías. Esto implica que, ante riesgos persistentes, las operaciones pueden mantenerse suspendidas por decisión de seguridad, independientemente del estado formal del conflicto.

En ese sentido, planteó que será clave generar incentivos para que Irán permita la reapertura del tránsito por el estrecho, aunque recalcó que cualquier medida debe aplicarse de manera uniforme. “O se abre para todos o se cierra para todos”, afirmó, aludiendo a las tensiones en torno al transporte de petróleo iraní.

La gravedad del escenario se refleja además en la situación operativa de la propia industria. Hapag-Lloyd mantiene seis barcos atrapados en la zona, mientras que más de 300 embarcaciones permanecen detenidas en el estrecho. En uno de los casos, relató, un buque fue alcanzado por esquirlas de un misil, lo que provocó un incendio en la sala de máquinas y daños estructurales. “Por suerte no tenemos pérdidas humanas”, indicó.

A su juicio, la duración de la crisis será determinante para dimensionar su costo final, en un escenario donde la incertidumbre sobre la seguridad marítima podría extender sus efectos mucho más allá del conflicto mismo.