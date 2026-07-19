Presidente Kast participa en velorio de carabinero asesinado en Valdivia
El mandatario se trasladó hasta la Región de La Araucanía junto a los titulares de Interior y Seguridad Pública para participar en la ceremonia de despedida institucional.
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Durante la mañana de este domingo, el Presidente de la República, José Antonio Kast, arribó a las dependencias de la Escuela de Formación de Carabineros (Grupo Temuco) para asistir al responso del cabo primero Marcos Javier Cosme Barquero, funcionario que falleció tras recibir un impacto balístico durante un procedimiento policial en Valdivia, Región de Los Ríos.
El jefe de Estado participó de la ceremonia religiosa y la guardia de honor acompañado el biministro del Interior y de la Secretaría General de Gobierno, Claudio Alvarado, y el ministro de Seguridad Pública, Martín Arrau.
El deceso del uniformado —que lo convierte en un nuevo mártir de la institución— se produjo en el marco de una serie de diligencias operativas que tenían como objetivo la captura de uno de los prófugos involucrados en el homicidio del suboficial mayor Eugenio Naín, registrado durante el año 2020 en la misma región.
De acuerdo con la planificación de la institución policial, una vez concluido el responso en Temuco, se espera que cerca de las 14:00 horas el féretro sea trasladado hacia la Región de Los Lagos, zona donde se efectuarán sus funerales y recibirá sepultura definitiva.
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