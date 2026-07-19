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Presidente Kast participa en velorio de carabinero asesinado en Valdivia

El mandatario se trasladó hasta la Región de La Araucanía junto a los titulares de Interior y Seguridad Pública para participar en la ceremonia de despedida institucional.

Por: Aracelly Garrido

Publicado: Domingo 19 de julio de 2026 a las 12:25 hrs.

José Antonio Kast Carabineros funeral
<p>Presidente Kast participa en velorio de carabinero asesinado en Valdivia</p>

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