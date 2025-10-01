Salud lidera las alzas y se confirma baja de los GORE
Otros aumentos destacados se observan en Trabajo y Educación en términos de montos para el próximo año.
Noticias destacadas
Al entrar en el detalle del proyecto de Presupuestos, se observa que el alza del Ministerio de Salud lidera con 5,57% respecto al de este 2025, lo que se traduce en $ 899.045 millones más.
El ministerio del Trabajo fue otra cartera que mostró un significativo incremento, con un alza de 4,28%, lo que implica $ 669.037 millones adicionales.
Otras carteras que mostraron un altos incrementos en sus recursos fueron el ministerio de Vivienda y el de Cultura. En medio de la polémica por la deuda de US$ 1.000 millones del Ministerio de Vivienda -en el marco de las obras asociadas al Plan de Emergencia Habitacional (PEH)-, el presupuesto de la cartera aumentará en $ 311.381 millones, lo que corresponde a un alza de 7,6%. El de cultura, en tanto, subirá en $ 55.660 millones, un alza de 11,28%.
En la presentación de la directora de Presupuestos, Javiera Martínez, también se indica el incremento de 1,49% que tendrá la Contraloría General de la República, que corresponde a $ 1.702 millones más que el presupuesto actual.
La propuesta presupuestaria presentada por el Gobierno, además, concretó un anuncio que ya se conocía algunos días: la reducción del presupuesto para los Gobiernos Regionales (GORE). Si bien esto en su oportunidad generó diversas críticas, el Ejecutivo avanzó de igual modo en el tema, y propuso una reducción de 1,93%, lo que equivale a $ 37.458 millones menos.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Las abogadas que lideran la estrategia jurídica del histórico acuerdo entre Codelco y Anglo
Abogadas con ADN minero, de gran expertise técnico y, sobre todo, con un perfil dialogante —como destacan sus pares— fueron piezas clave para coordinar a los equipos internos, externos y a sus respectivas contrapartes.
Trump logra acuerdo con Pfizer: farmacéutica rebajará 50% precios de medicamentos en EEUU y obtendrá tres años de gracia frente a aranceles
La compañía se comprometió además con un plan de US$ 70 mil millones en investigación, desarrollo y manufactura local durante los próximos años. El mandatario había señalado previamente que su gobierno impondría sobretasas de 100% a las medicinas de marca a partir de este miércoles.
BRANDED CONTENT
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Ignacio Gana: El escultor chileno que transforma emociones en arte
El reconocido escultor chileno, nos comparte su visión del arte, el proceso creativo detrás de sus obras y los desafíos de llevar la escultura contemporánea a nuevos espacios. En esta entrevista, descubrimos la inspiración y las historias que dan vida a su trabajo.
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete