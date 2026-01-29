Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política País
País

Sigue formalización contra Vivanco: Defensa acusó “capotera institucional” contra la exministra de la Suprema

El abogado defensor, Jorge Valladares, aseguró que el proceso “no se reúnen los presupuestos materiales ni presunciones fundadas de participación”.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Jueves 29 de enero de 2026 a las 12:19 hrs.

fiscalía Corte de Santiago Corte Suprema Codelco Consorcio Ley Delitos Económicos Claudia Rivas
<p>Foto: Aton Chile</p>

Foto: Aton Chile

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF LAB

Chileno radicado en Miami levanta fondo de capital de riesgo para apoyar startups tecnológicas lideradas por emprendedores latinos
2
Regiones

"Sistema estanco" ¿Por qué EFE dejó al Metrotren de Rancagua fuera del nuevo sistema de pagos con tarjetas bancarias?
3
Regiones

Socavones provocan emergencia habitacional en el norte: Gobierno activa recursos para reparar viviendas desde Arica hasta Atacama
4
Empresas

Grupo Patio afina venta de estratégico terreno en Vitacura a inmobiliaria ligada a Gerardo Valdés
5
Empresas

Impresionante operativo con helicópteros: Mantoverde logra ingresar a desalinizadora "tomada" por huelguistas
6
Mercados

Dólar revierte por completo una caída de más de $ 10 en medio de tensión por las proyecciones de Microsoft
7
Internacional

El cobre se dispara, logra cruzar histórica marca y lidera el alza de los metales en medio de la incertidumbre mundial
8
Empresas

Minera Mantoverde presenta "oferta final" a trabajadores que suman 26 días en huelga: incluye bono de término de conflicto por $ 15 millones
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Fondos de Inversión Construcción Entre Códigos Laboral & Personas Innovación y Startups Salud

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Publiweb

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete