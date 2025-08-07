Sutil: “El éxito de Chile se destruyó en 2013 con la Nueva Mayoría”

El empresario y expresidente de la Confederación de la Producción y del Comercio (CPC), Juan Sutil, fue otro de los participantes del seminario organizado por la FEN de la U. de Chile y KPMG. Y en el evento público, el primero en el que participó desde que se incorporó al comando de Evelyn Matthei, coincidió con el ePresidente Eduardo Frei respecto a la necesidad de generar empleo y dar un nuevo giro político en La Moneda.

En esta línea, destacó la relevancia del comercio exterior y los tratados internacionales como motores del desarrollo económico del país, elogiando el rol del exPresidente Frei en la apertura de Chile al mundo: “Chile logró poner reglas y con esas reglas generar el desarrollo y el futuro”, declaró.

Consultado por las políticas públicas que implementaría, Sutil compartió la idea de Frei sobre la generación de empleos, haciendo la distinción de que primero se necesitaban condiciones habilitantes, es decir, resolver los problemas de seguridad que hoy afectan al país: “La mejor política pública es el pleno empleo sin duda, y eso se logra con crecimiento, con inversión, con desarrollo”, dijo.

Sutil señaló que una de las políticas públicas que a su juicio deben ser corregidas es la reforma educacional, la cual, según él, tuvo un impacto profundamente negativo en el país. “El éxito de Chile se destruyó en 2013 con la Nueva Mayoría. Se hizo una reforma tributaria que paralizó el país y una reforma educacional que lo destruyó”, concluyó.