Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Análisis de Bloomberg: Kast suma apoyos clave y consolida la ventaja en la carrera presidencial

Kast cuenta ahora con el respaldo de varios exfuncionarios del fallecido Presidente Sebastián Piñera, además de un número creciente de legisladores y autoridades locales de partidos de la coalición Chile Vamos que habían prometido apoyar a su rival de centroderecha, Evelyn Matthei.

Por: Bloomberg

Publicado: Martes 2 de septiembre de 2025 a las 15:16 hrs.

José Antonio Kast elecciones presidenciales Evelyn Matthei Jeannette Jara
<p>Foto: Bloomberg</p>

Foto: Bloomberg

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
Empresas

Máximo Pacheco advierte que producción de cobre en Chile se estancó y ve difícil alcanzar las 6 millones de toneladas en 2027
2
Economía y Política

¿Recibió más de 50 transferencias en el mes? El SII detectó a más 165 mil personas con abonos y revela millonario monto
3
Economía y Política

Head hunters en picada contra proyecto que elimina tope a indemnización por años de servicio
4
Empresas

Embajador chino adelanta que autoridades asiáticas evaluarán impacto de Codelco-SQM “y llegarán a una conclusión prudente y razonable”
5
Mercados

Caso Factop: Antonio Jalaff se querella por estafa en venta de su participación en Patio y acusa perjuicio de US$ 28 millones
6
Mercados

Renta mínima exigida por los bancos para créditos hipotecarios subió 50% en los últimos cinco años
7
Empresas

Cencosud reestructura su área de capital de riesgo tras salida de gerente y recorte de personal
8
Economía y Política

La querella del SII contra una banda de “emprendedores” que maquinaron para defraudar al Fisco
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Innovación y Startups Construcción Entre Códigos Salud Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete