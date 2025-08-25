Kast suma a Bernardo Fontaine a su comando y presenta plan para los eventuales primeros 90 días de Gobierno

El economista será el encargado de la Estrategia de Cambio y del plan Desafío 90.

El candidato presidencial del Partido Republicano, José Antonio Kast, presentó este lunes su plan Desafío 90, enfocado en medidas a implementar para los primeros tres meses de su eventual Gobierno.

“Estos primeros 90 días tienen que ser con mucha fuerza, con mucha energía. Tiene que verse que la fuerza y el cambio se unen para recuperar y reconstruir Chile”, dijo el abanderado.

En la cita, se presentó al nuevo integrante del comando, el economista Bernardo Fontaine, quien será el encargado de la Estrategia de Cambio. Según explicó, el plan responde a las emergencias de seguridad, migración, economía, salud, educación y vivienda.

“Todas estas emergencias son las que pretendemos enfrentar en forma eficaz y rápida a través primero del plan para los primeros 90 días de Gobierno y después subsiguientemente para los siguientes días. Este plan va a ser un trabajo técnico e intenso y preparatorio para que los chilenos sientan que el cambio está llegando desde el principio”, explicó Fontaine.

Acerca de su incorporación al comando, respondió que Kast "es el Presidente que Chile necesita hoy y veo que aquí está la fuerza y la decisión del cambio”.

Fontaine y pensiones

El nuevo integrante del comando de Republicanos, Bernardo Fontaine, se refirió a la propuesta del programa de Kast de eliminar el préstamo de las personas al Estado contenido en la reforma previsional, siendo que el economista fue quien propuso la medida en medio de la discusión durante el año pasado.

Al respecto, Fontaine indicó que “yo no fui el autor del préstamo que se aprobó en la ley, y eso lo hicieron los legisladores. Yo propuse si la idea de que hubiera un préstamo de los cotizantes al Estado como una manera de destrabar la reforma de pensiones”.

No obstante, precisó que es posible que ese préstamo se sustituya con otra forma de financiamiento. Al igual que afirmó que las pensiones van a subir tal como está contemplado en la misma reforma y en el programa de Gobierno.

“Lo que estamos proponiendo es cambiar el financiamiento de parte de ese aumento de pensiones por un financiamiento directo del Estado, que no sean los trabajadores que con su esfuerzo, con su cotización financien al Estado, sino que el Estado se financie con los inversionistas y entonces toda la cotización, todo el 6% vaya a la cuenta individual”, dijo.