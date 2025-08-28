Comando de Matthei pide a Kast no reabrir el debate previsional: “El país necesita certezas”

Respecto a los descuelgues que se sumaron a la candidatura del Republicano se indicó que el próximo lunes se reunirán excolaboradores de los gobiernos de Sebastián Piñera que apoyan a Matthei.

Los senadores y voceros del comando de la candidata presidencial de Chile Vamos Evelyn Matthei, Juan Antonio Coloma (UDI) y Luciano Cruz-Coke (Evopoli); solicitaron al candidato José Antonio Kast no reabrir el debate respecto a algunos termas de la reforma previsional aprobada este año en un acuerdo alcanzado por el gobierno y Chile Vamos, donde no participó Republicanos.

La defensa del acuerdo alcanzado en el congreso se produce luego que Kast señalara que el préstamo que considera la reforma de pensiones podría ser reevaluado.

Coloma indicó que “es un acuerdo muy importante que empieza a entregar beneficios el lunes y nos preocupa que en este escenario electoral se planteen propuestas para empezar a discutir parte de un acuerdo, me cuesta entender que luego de esperar 20 años se quiere volver a discutir, eso genera incertezas” y enfatizó que “el país necesita certezas y reglas del juego claras para volver a generar crecimiento”.

Agregó que “la propuesta de Kast no habla de aumentar o mejorar las pensiones. Creo que no sería bueno que todos los años el parlamento tenga que discutir respecto del financiamiento de las pensiones, la fórmula de la reforma aprobada está mejor pensada para pagar sin discutir todos los años en el tema”.

En tanto Cruz-Coke, sostuvo que “cualquier elemento de no respetar parte del acuerdo o no al préstamo pone un manto de dudas a miles de pensionados”.

Indicó que el llamado es a que “hay algunos temas con los que no podemos jugar y esas son las pensiones. Todo lo que agregue duda a lo que van a poder cobrar los jubilados no coopera, por eso el llamado es a la responsabilidad”.

Descuelgue

Respecto a los descuelgues de apoyos de algunos integrantes de Chile Vamos que han cruzado hacia la candidatura de Kast, el senador Coloma llamó a la calma señalando que “algunos desde siempre apoyaron otra alternativa, la gente es libre, pero también mucha gente se va sumando al conocer las propuestas de Evelyn Matthei que ha demostrado que sabe y que puede”.

Cruz-Coke agregó que en este mismo tema el 1 de septiembre se van a reunir excolaboradores de los gobiernos de Sebastián Piñera que apoyan a Matthei.