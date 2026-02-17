“El mandato es a dejar la polémica”: Boccardo llama a la oposición a avanzar en proyecto de sala cuna
Este mediodía el secretario de Estado se reunirá con Tomás Rau, quien asumirá la cartera en la próxima administración.
Noticias destacadas
Un llamado a la oposición a hacer un “último esfuerzo” para sacar adelante el proyecto de ley de sala cuna universal hizo este martes el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo.
“De parte del Gobierno no hay ninguna puerta cerrada”, insistió tras participar junto a su par de Desarrollo Social, Javiera Toro, en el anuncio del inicio de los pagos del Aporte Familiar Permanente 2026 (ex “Bono Marzo”), dirigido a personas que sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.
El secretario de Estado afirmó que el mandato es “dejar esta polémica que se ha instalado durante las últimas semanas”.
En esa línea, el ministro recalcó que lo “más importante, más allá de quien firme este proyecto de ley, es que se pueda aprobar por las madres de Chile”.
Estas declaraciones de Boccardo se conocieron en horas previas a la reunión bilateral que sostendrá este mediodía con el ministro del Trabajo entrante, Tomás Rau.
La autoridad dijo que la finalidad es que se pueda hacer un traspaso que permita darle continuidad a la función del Estado, considerando que se trata de un ministerio “tan relevante y neurálgico para la ciudadanía”.
Desde el equipo de comunicaciones de la ministra Javiera Toro informaron que la cita presencial de traspaso se realizará este jueves, con su próxima homóloga, María Jesús Wulf.
Te recomendamos
ARTICULOS RELACIONADOS
Newsletters
LO MÁS LEÍDO
Reconocido abogado gana juicio por publicidad en Google: su nombre era usado por la competencia
Ricardo Ibáñez acusó a la empresa Deudas.cl de usar su nombre y el de su estudio en el buscador para quitarles potenciales causas. El caso llegó hasta el máximo tribunal y podría marcar un precedente para otros reclamos, como el de TurBus contra Flixbus.
BRANDED CONTENT
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Dra Susan Bueno y el impulso que la mueve a avanzar, investigar y aportar a la sociedad.
Su curiosidad temprana la llevó a estudiar las enfermedades infecciosas y a contribuir en el desarrollo de la primera vacuna aplicada masivamente en Chile contra el Covid-19. Hoy, la Dra. Susan Bueno, reconocida en 2024 como inventora del año, continúa aportando desde la investigación al fortalecimiento de la salud. Mira aquí su entrevista
Jorge Carinao: la fuerza de creer cuando todo parece imposible
Te invitamos a conocer la historia de Jorge Carinao, deportista paralímpico chileno que ha transformado la adversidad en fuerza y el esfuerzo en orgullo nacional, demostrando que no existen límites cuando hay convicción y sueños claros. No te pierdas esta inspiradora entrevista
Camila Elizalde; una chef que ha hecho del perfeccionismo una fuerza transformadora
Conoce aquí la entrevista a una de las chef más destacadas a nivel nacional y americano en el arte de la pastelería. En este capítulo, Camila reflexiona sobre los desafíos de liderar en un entorno competitivo y la importancia de construir espacios donde la excelencia y la empatía convivan. Mira la entrevista haciendo aquí.
En Perfeccionistas entrevistamos a un deportista chileno que quiere llegar tan alto como sus saltos
Mauricio Molina nos cuenta de su pasión por el BMX y cómo se convirtió en el primer chileno en competir en esta disciplina en unos Juegos Olímpicos y ser parte del selecto grupo de los 25 mejores del mundo.
PubliwebVER MÁS
Papel Digital
Diario Financiero
Lee la edición de hoySuscríbete