“El mandato es a dejar la polémica”: Boccardo llama a la oposición a avanzar en proyecto de sala cuna

Este mediodía el secretario de Estado se reunirá con Tomás Rau, quien asumirá la cartera en la próxima administración.

Un llamado a la oposición a hacer un “último esfuerzo” para sacar adelante el proyecto de ley de sala cuna universal hizo este martes el ministro del Trabajo y Previsión Social, Giorgio Boccardo.

“De parte del Gobierno no hay ninguna puerta cerrada”, insistió tras participar junto a su par de Desarrollo Social, Javiera Toro, en el anuncio del inicio de los pagos del Aporte Familiar Permanente 2026 (ex “Bono Marzo”), dirigido a personas que sean beneficiarias de Subsidio Familiar, Chile Solidario, el Subsistema de Seguridades y Oportunidades (Ingreso Ético Familiar), Asignación Familiar o Asignación Maternal.

El secretario de Estado afirmó que el mandato es “dejar esta polémica que se ha instalado durante las últimas semanas”.

En esa línea, el ministro recalcó que lo “más importante, más allá de quien firme este proyecto de ley, es que se pueda aprobar por las madres de Chile”.

Estas declaraciones de Boccardo se conocieron en horas previas a la reunión bilateral que sostendrá este mediodía con el ministro del Trabajo entrante, Tomás Rau.

La autoridad dijo que la finalidad es que se pueda hacer un traspaso que permita darle continuidad a la función del Estado, considerando que se trata de un ministerio “tan relevante y neurálgico para la ciudadanía”.

Desde el equipo de comunicaciones de la ministra Javiera Toro informaron que la cita presencial de traspaso se realizará este jueves, con su próxima homóloga, María Jesús Wulf.