Encuesta Cadem: 63% de los chilenos está muy pesimista sobre las expectativas de empleo
Mientras que en la carrera presidencial, el sondeo da cuenta de que no ha cambiado mucho el escenario desde la semana anterior y que Jeannette Jara y José Antonio Kast pasaría al balotaje.
Cuando la elección presidencial y parlamentaria se acerca rápidamente; y la etapa de la franja política se inicia el próximo viernes 17; la encuesta Cadem sigue ubicando a la candidata presidencial del oficialismo más la Democracia Cristiana (DC), la comunista Jeannette Jara, en el liderazgo de la carrera a La Moneda (28%), seguida por el abanderado republicano José Antonio Kast (23%). De este modo, a 33 días de la elección, todo indicaría que son ellos los que se enfrentarían en el balotaje de diciembre.
Ello, porque según este sondeo la candidata de Chile Vamos, Evelyn Matthei (UDI), no logra repuntar y, por el contrario, baja un punto desde la semana pasada, posicionándose en el 14%. Más atrás Johannes Kaiser (11%), Franco Parisi (10%), Harold Mayne-Nicholls (3%), Marco Enríquez-Ominami y Eduardo Artés ambos con 1%. Mientras que el 9% no votaría, no sabe o no responde.
No obstante, en un escenario de segunda vuelta, Kast superaría a Jara por 11 puntos (47% vs 36%) y Matthei lo haría por 12 puntos (46% vs 34%). Mientras que Kast se impondría a Matthei por 8 puntos (38% vs 30%).
Positiva mirada sobre situación de las empresas
Por otro lado, en términos generales, un 53% de los consultados se manifiesta optimista o muy optimista respecto del futuro del país y, en contraste, sólo un 20% se expresa pesimista o muy pesimista.
En términos económicos, el 65% estima que en el actual momento, la economía local está estancada o retrocediendo y un escaso 34% cree que está progresando. En contraste, la mirada acerca de la economía personal o familiar es mucho más optimista, ya que un 67% la califica de buena o muy buena y sólo un 24% de mala o muy mala.
En cuanto a la percepción sobre la situación actual de las empresas, para un 61% es buena o muy buena y sólo un 30% mala o muy mala. Mientras que en cuanto a las expectativas de empleo, un 63% la visualiza como mala o muy mala y un escaso 31% como buena o muy buena.
