Click acá para ir directamente al contenido
Inicio Economía y Política Política
Política

Encuesta Cadem: 63% de los chilenos está muy pesimista sobre las expectativas de empleo

Mientras que en la carrera presidencial, el sondeo da cuenta de que no ha cambiado mucho el escenario desde la semana anterior y que Jeannette Jara y José Antonio Kast pasaría al balotaje.

Por: Claudia Rivas

Publicado: Lunes 13 de octubre de 2025 a las 10:46 hrs.

carrera presidencial encuestas Cadem Jeannette Jara José Antonio Kast economia chilena Claudia Rivas
<p>Encuesta Cadem: 63% de los chilenos está muy pesimista sobre las expectativas de empleo</p>

Noticias destacadas

Te recomendamos

ARTICULOS RELACIONADOS

Newsletters

LO MÁS LEÍDO

1
DF MAS

Escala controversia por venta de Construmart: Ex inversionista contrata dupla de abogados para investigar el deal
2
Empresas

Exdueño de la Uniacc reestructura sus negocios y pone en venta terreno en Pudahuel por US$ 17,5 millones
3
Mercados

Cómo cambió la cartera de cotizantes de las AFP: la mayoría envejeció y solo dos crecen en proporción de jóvenes
4
Empresas

Hospital del Salvador enfrenta nuevos retrasos y falta de recursos podría aplazar aún más su entrega
5
Economía y Política

Joel Mokyr, Philippe Aghion y Peter Howitt ganan el Premio Nobel de Economía 2025
6
Economía y Política

SII sube la vara a los influencers y diseña declaración de impuestos especial para creadores de contenidos
7
DF MAS

En tres días murieron su padre y madre: cómo vivió Luis Hermosilla la semana en que quedó huérfano
8
Empresas

Choques a postes, “cambiazo” y robo de paneles solares muestran sofisticación de delitos contra empresas en Chile
VER MÁS
VER MÁS

Inspírate con lo mejor del diseño, la arquitectura y el estilo de vida.
VER MÁS
Entre Códigos Salud Construcción Innovación y Startups Laboral & Personas Fondos de Inversión

BRANDED CONTENT

Suplementos

VER MÁS

Papel Digital

Diario Financiero

Lee la edición de hoy

Suscríbete