“Es razonable que lo tengamos que ir a explicar”: Grau dispuesto a enfrentar interpelación por mayor déficit fiscal

Parlamentarios de oposición estudian presentar una interpelación o incluso una acusación constitucional contra el titular de Hacienda por el reiterado incumplimiento de metas en materia fiscal.

Un complejo final de gestión enfrenta el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, quien luego de dar a conocer el mayor déficit fiscal para el año 2025, calculado en 3,6%, podría ser objeto de una interpelación en la Cámara de Diputados o una acusación constitucional que está en evaluación por parte de los partidos de Chile Vamos.

En ese escenario hoy defendió la gestión económica de la actual administración y se mostró dispuesto a acudir al parlamento si se presenta una interpelación al indicar que “he sido muy respetuoso de esta facultad de los parlamentarios, ellos verán si al ejercen o no”.

Explicó, en entrevista con radio Infinita, que “ir al parlamento los primeros días de marzo para ver estos temas en detalle es una buena posibilidad, porque es un tema con muchas aristas y es razonable que nosotros tengamos que explicar esto”.

El ministro de todas formas precisó que “es indiscutible que la economía está mejor, es cierto que logramos buen objetivo con la deuda, pero también es cierto que no logramos convergencia fiscal como estaba en nuestro objetivo, y es razonable que cuando uno no cumple uno de sus objetivos tenga que dar explicaciones por ello”.

Planteó que “eso es parte de la política pública y es sano. No lo veo como un problema, sino que como una oportunidad para poder explicar en detalles lo que está detrás de estos resultados tanto en lo negativo como positivo”.

Grau aclaró que al tema deficitario “no le estoy restando gravedad, porque sigue siendo relevante que hayamos pasado de un déficit efectivo de 2% a uno de 2,8%”.

Consultado por los constantes errores en las proyecciones que determinaron incumplimientos en las metas fiscales, sostuvo que “se tomaron las decisiones adecuadas con la información que existía en ese momento y fueron razonables”, junto con indicar que la baja de ingresos fue de un magnitud “que no se podía predecir”.

Respecto a la responsabilidad en el manejo de las cifras del ex ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dejó el cargo en agosto de 2025, señaló que “tengo una mirada positiva de lo hecho por el exministro (Marcel) y el mundo lo evalúa con las tasas de intereses que nos cobran por nuestros créditos, que hoy es más baja que previo al estallido”.

En materia de legado económico, el secretario de Estado indicó que “le estamos heredando a la siguiente administración una mayor capacidad de crecimiento” y que, “con la reforma de permisos sectoriales que reduce los tiempos y la Estrategia Nacional del Litio, eso va a permitir crecer más y tener una economía que se pueda plantear metas más ambiciosas”.

Afirmó que “le entregamos una economía sana al próximo gobierno: inflación controlada bajo 3%, aumento de salarios reales por 33 meses y creación de 700 mil empleos".