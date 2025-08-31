Escalona marca distancia con Carmona y sus críticas a Marcel: "El PS no es un partido subordinado al PC"

El secretario del Partido Socialista (PS) defendió la importancia de la responsabilidad fiscal para su colectividad, ya que “alude a una capacidad que tenga el país de tener recursos para enfrentar primero dificultades que son imprevisibles".

Las fuertes críticas del líder del Partido Comunista, Lautaro Carmona, a la gestión del exministro de Hacienda, Mario Marcel, en cuanto al manejo de la responsabilidad fiscal causaron polémicas que rozaron de cerca a la campaña de la candidata del pacto oficialista Unidad por Chile, Jeannette Jara.

Frente a ello, el secretario del Partido Socialista (PS), Camilo Escalona, aclaró en una entrevista en Mesa Central, de T13, que estos dichos marcan ”una diferencia política, no personal” entre ambos partidos.

En alusión a Carmona, expuso que “cuando él dijo que parecía que se estaba ‘desgranando el choclo’, nosotros consideramos que un cambio de gabinete no tiene por qué ser evaluado de esa manera”.

Sobre esta expresión, el líder del PS la catalogó como “desafortunada” e “hiriente”, porque “le está insinuando al Presidente de la República que él ya no dirige el Estado. Es muy delicada esa afirmación”.

En segundo lugar, apuntó a la crítica del timonel del PC a la gestión de Marcel en sí misma, ya que al señalar que “cuando se va a financiar una tarea de Gobierno, es hablar como de un Dios al cual no se le puede pasar sin tomarlo en cuenta”.

Bajo este contexto, Escalona defendió la importancia la responsabilidad fiscal para el Partido Socialista, ya que “alude a una capacidad que tenga el país de tener recursos para enfrentar primero dificultades que son imprevisibles (…) Pero también este ahorro significa que nosotros no nos endeudemos”.

En este sentido, explicó que “si nosotros aceptáramos la teoría de de Carmona, significaría que no estamos defendiendo un patrimonio que hemos sido capaces de crear desde el gobierno de Lagos hasta hoy, porque la regla de la responsabilidad fiscal se ha tenido en cuenta durante todos estos años y ha permitido que el país, que es un país pequeño, frente a grandes desafíos, haya podido salir adelante”.

De esta manera, dejó clara su posición: “El PS no es un partido subordinado al PC”. Así, aseguró que “nosotros estamos aportando, ni más ni menos, que la viabilidad de la candidatura de Jeannette Jara. Nosotros lo que estamos ayudando a cimentar las bases sobre las cuales ella puede levantar su candidatura, a darle viabilidad al proyecto de que sea Presidente de la República, ni más ni menos”.

Al ser consultado sobre la posibilidad de que Jara suspenda su militancia en el Partido Comunista, dijo que en la política hay momentos claves para tomar este tipo de decisión.

En su opinión, “el momento político” de la candidata fue el día en que salió como ganadora en las primarias, considerando el apoyo que tuvo. No obstante, para la aspirante a La Moneda es un paso que sigue siendo “viable, si asume la Presidencia”.