Eugenio Guzmán: “La campaña ha sido plana (…), no está concitando tanto interés”
El decano de la Facultad de Gobierno de la UDD fue el invitado de este lunes en la Cadem en Diario Financiero.
Cuando restan cuatro semanas para la elección presidencial y parlamentaria, el decano de la Facultad de Gobierno de la Universidad del Desarrollo (UDD), Eugenio Guzmán, fue el invitado al episodio de este lunes de La Cadem en el Financiero. En la cita se analizó la carrera presidencial que pareciera estar estancada en las posiciones que ya se conocen y según las cuales, en el balotaje se encontrarían frente a frente la comunista Jeannette Jara con el republicano José Antonio Kast. Aunque cuatro semanas en política es mucho tiempo, como dicen los expertos.
Y, siguiendo esa línea argumentativa, el experto añadió que la franja política –que se transmite desde el viernes pasado en la televisión abierta- tampoco mueve mucho la aguja: “(La franja) aparentemente mueve poco, lo que sabemos es que la ve un porcentaje importante de personas, pero probablemente la ven los mismos que van a votar o han ido a votar siempre, que consumen política”.
La carrera parlamentaria y los pronósticos
En el ámbito de la cerrera parlamentaria, Eugenio Guzmán aclaró que hay muchos que “están sacando cuentas alegres”, respecto a que el 60%, o poco menos, que estarían representando los candidatos opositores a La Moneda “chorrea hacia lo parlamentario… Yo tengo dudas, porque hay lo que se llama el efecto arrastre (…), pero acá hay una primera vuelta donde no hay un candidato que arrastre”, advierte Guzmán, quien estima que en esta elección la figura de los candidatos al Parlamento influirá mucho. De ahí que estime que “va a correr cierto paralelismo”.
Por lo tanto y en la misma línea apunta a los pronósticos que se han hecho en este ámbito, que le están dando mayoría a la oposición, en ambas cámaras. Para el decano de la Facultad de Gobierno de la UDD “el peso que tengan los incumbentes va a seguir siendo relevante; por lo tanto, yo sería cuidadoso en esas proyecciones”, advierte.
