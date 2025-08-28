Grau se reúne con presidente de la comisión de Hacienda de la Cámara para definir agenda legislativa previo al ingreso del Presupuesto 2026

El ministro y el diputado Boris Barrera revisaron la agenda de proyectos en tramitación, con énfasis en proyectos tributarios, empleo y salud.

A casi un mes de que el Ejecutivo ingrese al Congreso la Ley de Presupuestos 2026, el ministro de Hacienda, Nicolás Grau, se reunió este jueves en Teatinos 120 con el presidente de la comisión del ramo de la Cámara, el diputado Boris Barrera (PC), para abordar materias prioritarias en el debate presupuestario.

La instancia contó además con la participación de la directora de Presupuestos (Dipres), Javiera Martínez, y la ministra de la Secretaría General de la Presidencia (Segpres), Macarena Lobos.

“Hablamos principalmente de la agenda para la comisión de Hacienda de la Cámara. Los proyectos que se vienen, por ejemplo, el que ya partimos relacionado con el tributario para la clase media y las Pymes; también el de hidrógeno verde; y el que debe ir a la comisión sobre el subsidio unificado al empleo”, dijo el diputado por la Región Metropolitana.

Estos proyectos implican gasto fiscal, por lo que el Gobierno y el Congreso sostienen estas reuniones para ordenar las prioridades y gestionar la discusión presupuestaria, la que definirá también el margen de acción de la próxima administración.

En esa línea, Barrera subrayó la urgencia de avanzar en iniciativas que son prioritarias en la agenda legislativa. Entre ellas mencionó el proyecto de ley que elimina la exigencia de declaraciones de salud y preexistencias, facilitando el acceso al sistema de salud. “Son proyectos que también tienen urgencia y que debemos tramitar en la comisión”, recalcó el parlamentario.

Luego de que el lunes se reuniera con la presidenta de la comisión de Hacienda del Senado y de la mixta de Presupuestos, Ximena Rincón (Demócratas), el ministro Grau también se reunió este jueves con el diputado de RN, Diego Schalper.